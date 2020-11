Martin Bratanič postal novi direktor družbe Borzen

5.11.2020 | 11:00

Martin Bratanič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Nadzorni svet družbe Borzen je za novega direktorja družbe imenoval Martina Brataniča. Na to mesto je bil imenovan za mandatno obdobje petih let, vodenje pa je prevzel s 1. novembrom, navajajo v reviji slovenskega elektrogospodarstva Naš stik.

Osnovna dejavnost Borzena s sedežem v Ljubljani je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge, povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal trajnostne energije.

Martin Bratanič je doslej vodil Regionalno razvojno agencijo Posavje, aprila pa je postal nadzornik družbe SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V preteklosti je bil tudi predsednik nadzornega sveta GEN energije, v času ministrovanja Andreja Vizjaka na Ministrstvu za gospodarstvo pa je bil vodja njegovega kabineta.

R.M./Naš stik

