AVDIO: Za Kočevsko jezero načrt sanacije prelivnega kanala in čiščenja globinske vode

5.11.2020 | 12:00

Urejeno Kočevsko jezero (foto: arhiv DL)

Kočevje - Kočevska občina se bo na Kočevskem jezeru, ki je zaradi večjih padavin v zadnjem obdobju prekomerno naraslo, lotila sanacije jezerskega odtočnega kanala, za kar bo namenila do 15.000 evrov. Da bi izboljšali čistost jezerskih globinskih voda, pa bodo skušali vzpostavitvi njihov pilotni odtok, so napovedali na današnji novinarski konferenci.

Predsednik občinske komisije za razvoj Kočevskega ali tudi Rudniškega jezera in kočevski podžupan Gregor Košir je povedal, da se bodo vseh sanacijskih del lotili s sodelovanjem Direkcije RS za vode.

Občina se bo sicer v tednu dni lotila interventnega posega z odstranitvijo koreninskega zamaška v odtočnem kanalu, če to ne bo dovolj, pa bo zamenjala celoten odsek poškodovane cevi.

Košir je dodal, da se bodo lotili tudi težav z zastajanjem globinske vode, v kateri so izmerili padec ravni kisika in rast vsebnosti hranil oz. fosfatov in nitratov, kar se kaže tudi v močnejši motnosti vode, medtem ko pri površinski vodi niso zaznali večjih neoporečnosti.

Okrepili bodo tudi nadzor

Po ugotovitvah komisije je razlog za takšno stanje predvsem v tem, da voda na dnu jezera ne kroži. Med sanacijskimi ukrepi za ureditev stanja pa so napovedali okrepljen nadzor nad vnosom hranil, ki ga povzročajo ljudje, in predvsem odtok globinske vode.

Gre za podoben poseg, kot so ga uporabili na Blejskem jezeru in tudi v tujini na drugih jezerih. Omenjeni pilotni sistem bodo skušali sicer vzpostaviti z vzporednim cevnim sistemom, ki se bo navezal na začetni del prelivnega kanala, voda pa bi tako odtekala nadzorovano.

Plaža Kočevskega jezera (Foto: arhiv DL/M.M.)

Nadaljevali bodo tudi urejanje obale jezera

Na novinarski konferenci omenjene komisije so še povedali, da kočevska občina v prihodnjih dveh letih načrtuje nadaljnje urejanje jezerske obale med pomoli in glavno plažo, pripravlja pa tudi načrt celovite ureditve tega območja, poroča STA. Obsežnejša ureditev območja jezera zaradi zasebnega lastništva večjega dela zemljišča sicer ni možna, so še pojasnili.

Kočevsko jezero je sicer v kotlini nekdanjega dnevnega kopa kočevskega rudnika rjavega premoga, ki jo je postopno napolnila voda, nastalo med letoma 1973 in 1978. Pokriva nekaj manj kot 40 hektarjev, njegova največja globina dosega skoraj 40 metrov.

Zadnja leta je dobilo velik turistično-rekreacijski pomen in postalo ena najbolj priljubljenih točk domačinov in obiskovalcev Kočevske. Jezero je postalo tudi pomemben habitat, ki ga poseljujejo različne rastline in živali. Območje Kočevskega jezera je gnezdišče 64 vrst ptic, od teh 15 vrst z rdečega seznama ogroženih gnezdilk v Sloveniji. Postalo je tudi poletno stičišče obiskovalcev, kopalcev, deskarjev, čolnarjev, potapljačev in ribičev, pozimi je na njem možno tudi drsati.

R.M./STA