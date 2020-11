VIDEO: Preventivna akcija preverjanja alkoholiziranosti v prometu

5.11.2020 | 13:20

Foto: Radio Krka

Po vsej Sloveniji se jutri začenja drugi del nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Akcijo bo koordinirala Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, ki bo od jutri do konca prihodnjega tedna oz. do nedelje, 15.novembra, izvajala poostren nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Agencija za varnost prometa je v tokratni akciji k sodelovanju povabila tudi znane Slovenke in Slovence, med drugim tudi prepoznavna medijska imena iz naše regije kot sta Irena Yebuah Tiran in Bernarda Žarn. V kratkih osebnih sporočilih ozaveščajo slovensko javnost o odgovorni udeležbi v prometu, saj alkohol tudi v letošnjem letu ostaja širok družbeni problem.

Statistika je še vedno grozljiva

Zloraba alkohola je v prometu botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. V 1.191 nesrečah, povzročenih pod vplivom alkohola, je umrlo 27 oseb, 108 je bilo hudo in 418 lažje telesno poškodovanih. To žal znova dokazuje, da alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. Agencija in Policija zato vnovič pozivata k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

V času prve epidemije od 16. marca do 31.maja letos je bil zaznan trend povečanja števila alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. V času prve epidemije je bilo 13,5 odstotka povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, v enakem obdobju lani pa 9,5 odstotka. V času od 19.oktobra, ko je bila razglašena druga epidemija, do 3.novembra letos, so alkoholizirani udeleženci povzročili 33 prometnih nesreč s povprečno stopnjo 1,30 promila alkohola v krvi. Dve osebi sta bili hudo telesno poškodovani, sedem pa jih je utrpelo lažje telesne poškodbe.

Ilustrativna fotografija (Foto: lokalno.si)

Alkoholizirani povzročitelji letos povzročili nekoliko manj nesreč, a ob dejstvu, da je bilo prometa manj

Od januarja do novembra letos so alkoholizirani povzročitelji povzročili 1.191 prometnih nesreč, kar je 68 nesreč oziroma 5 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani. Vendar je ob tem treba izpostaviti, da je bilo v času obeh epidemij, ob ukrepih za njuno zajezitev, na cestah zaznati bistveno manj prometa kot sicer.

Izmed vseh 78 žrtev letošnjih prometnih nesreč, je kar 27 oseb izgubilo življenje zaradi alkoholiziranega povzročitelja. Tudi alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo 27, od tega jih je 22 umrlo v nesreči, ki so jo povzročili sami. V večini primerov sta bila ob alkoholiziranosti vzroka smrtnih prometnih nesreč še neprilagojena hitrost – 12 preminulih oz. 44 odstotkov žrtev in nepravilna stran oz. smer vožnje – umrlo je 9 žrtev prometnih nesreč oz. 33 odstotkov.

Največ smrtnih nesreč (12 umrlih) so povzročile osebe pod vplivom alkohola v starosti od 45 do 54 let in od 55 do 64 let, sledita skupini povzročiteljev v starosti 18-24 let in 25-34 let, ki so odgovorni za 10 preminulih.

Povejmo še, da se pri 1,5 promila alkohola v krvi tveganje za prometno nesrečo poveča za kar 22-krat, še opozarjata Agencija za varnost prometa in Policija.

R.M.

Video "Kdo vozi nocoj? Vi ali alkohol?"