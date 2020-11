V širši JV regiji največ novih okužb v Brežicah

5.11.2020 | 14:20

Foto: arhiv DL

Brežice - Največ novih okužb v širši jugovzhodni regiji so med včerajšnjim testiranjem potrdili v občini Brežice, kjer je bilo 19 novo okuženih s covidom-19, sledilo je Novo mesto z 11 novimi primeri, v Kočevju je bilo včeraj 9 novookuženih, občini Trebnje 8, v Krškem in Ivančni Gorici 7, 6 v Ribnici, 5 v Črnomlju, 4 v Sevnici, po dva oziroma en primer novookuženih pa so imeli še v 14 občinah naše širše regije. Brez novih okužb je bilo včeraj 6 občin. Podrobneje pa v spodjem številčnem pregledu.



Okužbe po občinah:

Bistrica ob Sotli 1

Brežice 19

Črnomelj 5

Dobrepolje 1

Dolenjske Toplice 2

Ivančna Gorica 7

Kočevje 9

Kostanjevica na Krki 1

Kostel 0

Krško 7

Loški Potok 2

Metlika 1

Mirna 2

Mirna Peč 2

Mokronog-Trebelno 0

Novo mesto11

Osilnia 0

Radeče 2

Ribnica 6

Semič 3

Sevnica 4

Sodražica 2

Straža 2

Šentjernej 2

Šentrupert 0

Škocjan 0

Šmarješke Toplice 2

Trebnje 8

Velike Lašče 0

Žužemberk 1

R.M.