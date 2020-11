Pri rušenju hiše našli bombe in strelivo iz druge svetovne vojne

5.11.2020 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 13.17 so v naselju Lutrško selo, občina Novo mesto, delavci pri rušenju starejše stanovanjske hiše našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so varno odstranili in na kraju uničili osem ročnih bomb nemške izdelave, eno ročno bombo jugoslovanske izdelave, osem kosov lovskega streliva in 164 kosov pehotnega streliva, vse ostanek 2. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.