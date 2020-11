Humanitarna akcija: Nisi sam - pisma drobne pozornosti

6.11.2020 | 08:00

Primer pisma. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto vse ljudi dobre volje vabi k humanitarni akciji Nisi sam - pisma drobne pozornosti, s katero želijo krepiti medgeneracijsko sodelovanje in človekoljubnost ter ohraniti upanje. Pisma bodo namenjena starejšim, razdelili pa jih bodo prostovoljci OZRK Novo mesto ob novoletni obdaritvi in obiskih na njihovem domu.

»Koronavirus je naš vsakdan postavil na glavo: omejil stike, najbolj izoliral ranljive, pognal strah v kosti, spremenil način dela, šolanja, druženja … Občutek tesnobe, strahu in nemoči je manjši, če veš, da nisi sam. Vsekakor že majhna pozornost polepša dan in preusmeri tesnobne misli. Pismo je lahko taka drobna pozornost,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Pismo je lahko risba, zgodba, pesem, fotografija, lepe misli ali kaj drugega. Napisano naj bo čitljivo na roke ali na računalnik, podpisana pa naj bo z imenom in priimkom. Na ovojnico naj piše Nisi sam - pismo drobne pozornosti. »Ovojnica naj ostane odprta, saj bomo vsa pisma pregledali in potem zalepljena posredovali naprej. Če želiš odgovor, priloži v ovojnico pismo z znamko s svojim naslovom,« še dodajajo na OZRK Novo mesto.

Pisma bodo sprejemali do 20. novembra. Nagradili bodo ustanove, ki bodo zbrale največ pisem. Priznanja bodo podelili v tednu RK na osrednji prireditvi.

R. N.