Kje ne bo elektrike?

6.11.2020 | 07:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto Izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja nismo obravnavali, za nujno medicinsko pomoč pa so posredovali pet klicev.

Med tem pa Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto sporoča, da danes ne bo elektrike in sicer na naslednjih območjih:

-nadzorništvo Metlika od 8. do 9.ure in od 13. do 14.ure na območju TP GOR. GRIBLJE, TP DRAGOŠI,

-nadzorništvo Novo mesto od 10. do 12.ure na območju TP MRAŠEVO

-nadzorništvo Trebnje od 12. do 15.ure na območju TP CP TREBNJE, na izvodu VINA GORICA OB GLAVNI CESTI

-nadzorništvo Šentjernej od 11. do 13.ure na območju TP DRČA in

-nadzorništvo Črnomelj od 14. do 16.ure na območju TP DOBLIČE, na izvodu DOBLIČE ŠOLA.

Povsod so razlog dela na distribucijskih omrežjih in napravah. V primeru slabega vremena del ne bodo izvajali.

R.M.