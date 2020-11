Pijan vijugal po avtocesti, policisti so ga morali disciplinirati

Na avtocesti pri Trebnjem so policisti sinoči malo pred 22. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligramov alkohola. Kršitelj se je nedostojno vedel in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelju zasegli avtomobil, plačati pa bo moral še 2.000 evrov

V Zalokah so krški policisti med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila. Zaradi kršitev določil zakona o motornih vozilih in zakona o nalezljivih bolezni so mu izdali plačilni nalog v višini 2.000 evrov. O vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi: kradli motor, brusilko, kompresor,…

Na Mirni je v dneh od srede do četrtka nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Mrtvicah na območju krške policijske postaje, pa je v noči na četrtek neznanec ukradel starejše neregistrirano kolo z motorjem znamke Tomos, kotno brusilko in ročno orodje.

Na Zobčevi ulici v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo vlomil v brunarico in odnesel kompresor.

Tihotapila sta 11 tujcev

V Brežicah so tamkajšnji policisti včeraj malo pred 18. uro ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Kosova in državljan Pakistana v avtomobilu Ford transit connect prevažata 11 državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države se bo moral srečati s preiskovalnim sodnikom. Policijski postopki z državljani Afganistana še niso zaključeni.

Še trije tujci ponoči na območju Mihalovca

Brežiški policisti so med varovanjem državne meje na območju Mihalovca ponoči izsledili in prijeli tri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Kar 188 klicev na policijo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 188 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

