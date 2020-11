V DSO Novo mesto 42 okuženih

6.11.2020 | 10:00

Novo mesto - V Domu starejših občanov v Novem mestu je bilo po včerajšnjih podatkih 29 okuženih stanovalcev in 13 zaposlenih. 28 stanovalcev je nameščenih v redeči coni v domu, ena stanovalka pa je na covid oddelku v bolnišnici.

Tudi zdravstveno stanje ostalih stanovalcev še naprej spremljajo. Testiranja na covid-19 tako stanovalcev kot zaposlenih bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Še naprej pa poostreno izvajajo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužb. Z namenom preprečevanja širjenja nove koronavirusne bolezni 19 se stanovalci zadržujejo v svojih sobah, za obiskovalce pa je dom do nadaljnjega zaprt.

Val okužb s covidom-19 se je v Domu starejših občanov pojavil 28. oktobra in vse do zdaj se trudijo, da bi okužbe omejili in čim manj stresno premagali to obdobje. Ker svojci svojih dragih ne morejo obiskati v živo, so ti še vedno na voljo z video klici, za katere pa se je potrebno predhodno dogovoriti.

R.M.