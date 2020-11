VIDEO: Samo še do 11. novembra: Brezplačne športne vsebine priznanih slovenskih strokovnjakov

6.11.2020 | 11:20

Vsebine so na voljo samo še do 11.novembra, zato pohitite s prijavo!

Ne zamudite priložnosti da brezplačno zamigate od doma - Migimigi dan, največja slovenska rekreacija, je priložnost, da popolnoma brezplačno spoznate razne športne vadbe, delavnice in predavanja, kar je še posebej dobrodošlo v aktualnih časih, ko so vadbe v športnih centrih onemogočene.

Migimigi dan samo še do 11.novembra

Migimigi dan je tudi letos poskrbel za nabor športnih strokovnjakov z najboljšimi vsebinami. Če ste ga zamudili, pa brez skrbi; brezplačne vsebine še vedno na voljo na spletu. Zato le oddajte prijavo na www.migimigidan.si in lahko boste zamigali doma. Vendar pohitite – vsebine bodo na voljo le še do 11. novembra.

Pester nabor športnih vsebin

V okviru spletnega Migimigi dneva je na voljo široka izbira različnih športnih vsebin, med katerimi boste zagotovo našli nekaj zase.

Migimigi dan samo še do 11.novembra

Za oblikovanje trebuha, nog in zadnjice bo za vas prava izbira bootycamp s profesionalno osebno trenerko Patricio Pangeršič, kineziologinja Petra Parovel pa bo z enostavnim in hitrim treningom poskrbela za izgubo maščobe in oblikovanje postave. Učinkovito kurjenje kalorij bosta zagotovili inštruktorici zumbe Marjeta Pandža in Lara Klavora, ki vas bosta v latino ritmih zazibali v zabaven trening. Inštruktorica Iva Jurov pa bo z body attack treningom poskrbela, da se boste dodobra prepotili.

Za umiritev misli in sprostitev telesa preizkusite antistresno jogo z Ano Devayani Kersnik Žvab. Učiteljica joge Tinkara Končar je pripravila delavnico z naslovom Joga za moč in trebušni ogenj, s katero boste oblikovali svoj trebušček, Jasmina Turnšek, avtorica programa Obrazna lifting joga, pa je poskrbela za delavnico obrazne joge, ki bo izbrisala gubice.

S predavanjem športnega strokovnjaka Jerneja Ogrina boste razbili nekatere večne prehranske mite. Če bi radi živeli izpolnjeno in mirno življenje, pa izberite predstavitev programa Louise Hay, ki jo je izvedla coachinja Jasmina Turnšek. Na voljo je tudi delavnica za učinkovito zmanjševanje stresa športnega psihologa Mateja Tušaka.

Migimigi dan samo še do 11.novembra

Rok Derenčin, inštruktor borilne veščine kempo arnis, je poskrbel za delavnico samoobrambe, kjer boste spoznali obrambo proti najpogostejšim oblikam napadov. Košarkar in fizioterapevt Dino Murić pa je pripravil fizioterapevtsko delavnico.

Ne zamudite priložnosti za spletni dostop do brezplačnih športnih treningov! Vsebine so na voljo le še do 11. novembra, zato hitro oddajte prijavo na www.migimigidan.si!

Migimigi dan vabi samo še do 11.novembra 2020!