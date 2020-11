COVID-19: včeraj 1564 novih okužb, umrlo 26 okuženih - pregled po občinah v naši regiji

6.11.2020 | 11:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Po vsej državi so včeraj opravili 5895 testov in potrdili 1564 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19. 14-dnevna pojavnost je bila tako 1113 oziroma 0.4 odstotka na 100 tisoč prebivalcev.

V bolnišnicah po vsej Sloveniji se danes zdravi 1069 covidnih bolnikov, med njimi 169 na oddelkih za intenzivno nego, kar je sedem več kot dan prej. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 92 bolnikov, na novo so jih samo včeraj sprejeli 160, med tem ko je 22 okuženih na zdravljenju v slovenskih bolnišnicah umrlo, še 4 pa v domovih za ostarele. Skupno število umrlih s covidom-19 je tako zdaj že 497.

Dodano ob 13.uri:

Podatki kažejo, da smo vrh epidemije v tokratnem valu že dosegli, je dejal vladni govorec Jelko Kacin. Število novo sprejetih pacientov s covidom-19 v bolnišnice sicer še vedno narašča, a se umirja. Delež okuženih je bil v četrtek 26,5, kar je dve odstotni točki manj kot dan prej. "Podatki kažejo, da je trend dober, razmere se počasi stabilizirajo," je na novinarski konferenci dejal vladni govorec.

Na umirjanje razmer po besedah Kacina kažejo tudi podatki o številu okuženih v zadnjih 14 in zadnjih sedmih dneh na 100.000 prebivalcev. Podatki o številu okuženih za zadnjih 14 dneh kažejo, da smo vrh že dosegli in da se pojavnost okužb že zmanjšuje, podatki za zadnjih sedem dni pa, da smo že krepko čez vrh. "Če bo šel trend tako še naprej, se lahko veselimo prihodnosti in razmišljamo o tem, kaj bi vlada lahko storila prihodnji teden," je dejal.

Simulacije po besedah vladnega govorca kažejo, da bo število okuženih v prihodnjih dneh še upadalo, zmanjšuje se tudi t. i. reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži vsak okuženi. Še včeraj je bilo to število 1,1, danes pa smo že prišli na 1, je dejal Kacin. To po njegovem kaže, da so ljudje ukrepe sprejeli in da jih izvajajo, "na kar moramo biti ponosni". Se pa je po besedah Kacina treba ukrepov še vedno dosledno držati in zdržati še kakšen teden, zato bo, kot je dejal, tudi šolanje prihodnji teden potekalo na daljavo.

Psihologinja in psihoterapevtka Andreja Poljanec, ki je sicer tudi sama prestala covid-19, je ob tem opozorila, da trenutna situacija marsikoga že pošteno utruja in spravlja v globoko stisko. A kot je pomirila, znanost vedno znova dokazuje, da smo ljudje kljub vsemu, kar se nam dogaja, zmožni poiskati stvari, za katere smo lahko hvaležni. S tem namreč spodbudimo treniranje naših možganov za občutje sreče, zadovoljstva in optimizma.

Poljančeva pri tem svetuje, da se v trenutni situaciji lahko odločimo tudi za drobne in pozitivne spremembe, npr. pri sebi, v odnosih ali na delovnem mestu. "Z otroki razmislite o idejah za skupna doživetja, prisluhnite drug drugemu, postavljajte podvprašanja in se za otroke zanimajte. Na tak način se ljudje okoli nas počutijo ljubljene, sprejete in jim je ob nas prijetno," je dejala.

Poljančeva se ob tem sicer zaveda, da so ljudje v različno intenzivnih stiskah. Tudi tistim, ki so izgubili službo ali pa zanjo trepetajo, ostane možnost gledanja na pozitiven način, zelo pomembno je imeti stike z ljudmi, ki jim zaupaš, še svetuje Poljančeva.

Dodano ob 14.uri:

V širši regiji JV Slovenije je bilo včeraj največ novookuženih s covidom-19 v Novem mestu 29 in v Kočevju 27, v Brežicah 15, v Trebnjem pa 11. Drugod se številke kot kaže umirjajo, saj so večinoma enomestne. V nadaljevanju objavljamo točne podatke o včerajšnjih novo okuženih po občinah naše širše regij na dan 05.11.:

Bistrica ob Sotli 01

Brežice 15

Črnomelj 07

Dobrepolje 04

Dolenjske Toplice 03

Ivančna Gorica 05

Kočevje 27

Kostanjevica na Krki 01

Kostel 00

Krško 05

Loški Potok 00

Metlika 07

Mirna 06

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 01

Novo mesto 29

Osilnica 00

Radeče 01

Ribnica 02

Semič 01

Sevnica 09

Sodražica 00

Straža 03

Šentjernej 06

Šentrupert 00

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 01

Trebnje 11

Velike Lašče 00

Žužemberk 02

R.M./STA