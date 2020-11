MO Novo mesto poziva osnovnošolce k prijavi na brezplačen topel obrok

6.11.2020 | 13:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto poziva osnovnošolske učence, ki imajo stalno ali pa začasno bivališče v Mestni občini Novo mesto in se bodo v prihajajočem obdobju zaradi trenutne epidemije COVID-19 izobraževali na daljavo, da se prijavijo na topel obrok. Ta bo brezplačen in bo omogočen tistim, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za financiranje obroka s pomočjo državnih sredstev.

Mestna občina Novo mesto na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tako poziva učence, ki se izobražujejo na daljavo in potrebujejo brezplačen topel obrok, da oddajo prijavo za prevzem toplega obroka na osnovni šoli, ki jo obiskujejo.

Prijave naj učenci sporočijo šoli po e-pošti do ponedeljka, 9. novembra, do 9. ure. Šole bodo podatke o številu učencev, ki želijo topel obrok, isti dan do 10. ure sporočile Mestni občini Novo mesto.

Ko so na občini zapisali v sporočilu za javnost, brezplačen topel obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR. Brezplačen obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Šola bo za vsakega učenca upravičenost do toplega obroka preverila v CEUVIZ.

Učenci, ki izpolnjujejo navedene kriterije za dodelitev brezplačnega toplega obroka, bodo od torka, 10. novembra, topel obrok osebno prevzeli na eni od osnovnih šol v mestu, s katero se bo Mestna občina Novo mesto dogovorila za pripravo toplega obroka. Izbor šole je odvisen od števila prijav.

R.M.