Župan Ocvirk: Na sevniškem situacija še vedno resna

6.11.2020 | 13:20

Foto: spletna stran Občine Sevnica, arhiv DL

Sevnica - Z namenom podrobnega spremljanja aktualnega stanja v zvezi s širjenjem okužb s covid-19 v sevniški občini se na rednih tedenskih sestankih srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica. Štab povezuje in koordinira delo različnih služb zaščite in reševanja, pri čemer je ključno usklajeno delovanje in stalen pretok informacij.

Kot je na nedavni seji uvodoma povedal župan Srečko Ocvirk, se stanje v občini Sevnica vsaj glede na statistične podatke nekoliko umirja, vendar pa je nujno vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa še naprej izvajati z enako mero odgovornosti, saj je napoved za prihodnji čas zelo nepredvidljiva.

Temu je pritrdil tudi zdravnik Jurij Pesjak, sicer član štaba. Vsako sproščanje ukrepov je namreč izhodišče za novi val okužb, zato je dobra pripravljenost za primer morebitne zaostritve stanja zelo pomembna. Izrazil je zaskrbljenost nad deležem prebivalstva, ki še vedno ne upošteva strokovnih navodil: »Preventiva in odgovorno obnašanje sta edina načina, ki zaustavljata širjenje virusa. Odgovoren odnos in spoštovanje ukrepov vsakega posameznika je nujno tudi, če so trendi boljši. Manj kot je okužb v okolju, manjša je verjetnost širjenja med ranljive skupine prebivalstva,« je dejal dr. Pesjak. Izpostavil je izredna prizadevanja zaposlenih v Trubarjevem domu upokojencev, kjer pa je situacija še vedno zelo resna.

Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, ki ima v teh kriznih časih ključno vlogo in opravlja izjemno odgovorno nalogo zdravstvenega varstva, je prav tako izpostavila ključni pomen preventive in odgovornosti vsakega posameznika. Pred kratkim so začeli uporabljati nove prostore akutne covid-19 ambulante, ki omogočajo kakovostno obravnavo v notranjih prostorih, boljše pogoje za delo pa omogočajo tudi strokovnemu osebju Zdravstvenega doma Sevnica.

Občane pozivajo, da odgovorno izpolnjujejo obrazec za epidemiološki nadzor ob vstopu v zdravstveni dom, saj so se že pojavljali primeri, ko je bilo zaradi podaje neverodostojnih podatkov, ogroženo tako zdravje zdravstvenega osebja kot pacientov.

Ker je situacija za prihodnji čas nepredvidljiva, je zelo pomembna dobra pripravljenost tudi za primere zaostritve situacije. S tem namenom je štab Civilne zaščite skupaj z zdravstveno službo pripravil in zbral vso ključno logistično opremo, ki bi bila potrebna za morebitno vzpostavitev namestitve lokacije za covid-19 bolnike za potrebe zdravstva v občini Sevnica.

R.M.