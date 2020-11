Župan Kavšek: Glede nošenja mask bo policija sprva opozarjala, potem pa ukrepala

6.11.2020 | 13:50

Foto: arhiv DL/R.N.

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se je v javnem pismu obrnil na svoje občane in občanke. Takole je zapisal:

»Spoštovane občanke, spoštovani občani, vsi smo se nekoliko bolj navadili dela od doma in previdnosti, ki tudi sicer nikoli ni odveč. Sam lahko rečem, da že dolgo nisem toliko časa preživel pred računalnikom. Vsi sestanki, dogovarjanja in vse kar je prej potekalo v živo, zdaj poteka preko aplikacij za videokonference. Moram reči, da sam čutim pomanjkanje socialnega stika, ampak se prilagajam, kakor se je v življenju pač potrebno. Prepričan sem, da bomo zmogli in premagali tudi to situacijo.

Število okuženih v občini Črnomelj se je povzpelo na 117 aktivnih. Po ocenah naj bi bili zdaj na vrhuncu števila okuženih, v naslednjem tednu pa naj bi število aktivno okuženih začelo upadati. To je sicer vzpodbudna novica, vendar nas nikakor ne sme zavesti. Verjamem, da smo vsi toliko zreli in odgovorni, da vemo, da moramo sprejete ukrepe upoštevati tudi naprej in brez popuščanja. Število okuženih pri nas je še vedno zelo visoko in najmanjša sprostitev nas lahko hitro privede na stara pota širjenja okužbe,« v pismu pravi črnomaljski župan.

Ob tem vse prostovoljce poziva k pomoči za zajezitev epidemije nove koronavirusne bolezni. Kot je znano, je prejšnji teden poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije izdal Odredbo o aktiviranju prostovoljcev za pomoč pri izvajanju nalog in ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki so jo prejele tudi vse nevladne organizacije. To pomeni, da se lahko člani nevladnih organizacij javijo kot prostovoljci za pomoč zdravstvenim ustanovam in domovom za ostarele. Zato župan Kavšek poziva vse, ki čutijo, da lahko pomagajo, da se javijo svojim nevladnim organizacijam, ki bodo pomoč koordinirale s CZ na lokalni ravni.

»Z ukrepi, ki veljajo, ne želimo iskati priložnosti, da bi kaznovali občane, ampak želimo doseči zajezitev virusa. To lahko storimo samo skupaj in povezano. Zato bomo v sodelovanju s policijo in medobčinskim redarstvom v naslednjih dveh tednih na našem območju izvedli akcijo. V primeru, da občan ne nosi zaščitne maske, ga bo policist ali redar prvič na to opozoril in mu zaščitno masko dal, po morebitnem vnovičnem nespoštovanju ukrepa pa bo takšen posameznik kaznovan,« je v pismu občanom zapisal župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

