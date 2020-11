V Sečjem selu pogorelo gospodarsko poslopje; padla s traktorja

6.11.2020 | 18:05

Ob 4.44 je v naselju Sečje selo, občina Črnomelj, gorelo gospodarsko poslopje velikosti 4 x 5 metrov. Gasilci PGD Vinica, Zilje in Učakovci — Vukovci so omejili in pogasili požar. Objekt je uničen. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 10.10 je bila v Blatniku pri Črnomlju z blatom onesnažena cesta Kanižarica—Dobliče. Gasilci PGD Črnomelj so z vodo oprali približno dvesto metrov ceste.

Ob 11.01 se je v naselju Radovlja, občina Šmarješke Toplice, zgodila prometna nesreča. Voznik traktorja je zapeljal s ceste in se naslonil na brežino. Sopotnica na traktorju je padla s traktorja in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali in stabilizirali traktor ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila.

B. B.