Osebno vozilo na parkirišču stisnilo moškega ob kamniti zid, ki je kljub oživljanju umrl

7.11.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 18.37 je v Drganjih selih, občina Straža, osebno vozilo na parkirišču stisnilo moškega ob kamniti zid. Gasilci PGD Vavta vas in GRC Novo mesto so osebo oživljali, tudi s pomočjo defibrilatorja, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Poškodbe so bile za poškodovanega usodne. O nesreči so bile obveščene pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Prisotnost nevarnih plinov nista zaznala

Ob 23.13 je na Klemenčičevi ulici v Novem mestu v stanovanju večstanovanskega objekta lastnica zaznala čuden vonj. Gasilca GRC Novo mesto sta preverila stanovanje in stopnišče, vendar prisotnosti nevarnih plinov tudi z detektorjem nista zaznala. Svetovala sta zračenje prostorov.

R. N.