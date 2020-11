Znova bodo vzpostavili prehode za pešce, ki so jih spomladi ukinili

7.11.2020 | 10:00

Državno cesto v ožjem središču Mirne prenavljajo, znova bodo zarisali tudi prehode za pešce. (Foto: R. N.)

Mirna - Direkcija za infrastrukturo se je pred dnevi lotila obnove državne ceste skozi ožje središče Mirne, ki je na nekaterih mestih že precej dotrajana. Komunala Trebnje in podjetje Dana bosta najprej uredila kanalizacijske jaške in sanirala vodovod, nato pa bodo novomeški CGP in Komunalne gradnje Grosuplje sanirali poškodbe na vozišču in tudi preplastili 550 metrov dolg odsek.

Znova bodo vzpostavili prehode za pešce, ki jih je direkcija spomladi ukinila, prav tako so izbrisali sredinsko črto. Občani so bili s spremembo nezadovoljni, saj se je s tem po njihovem mnenju zmanjšala prometna varnost, z odločitvijo direkcije se niso strinjali niti na občini, zato so predlagali vnovičen pregled stanja na terenu. »Veseli smo, da smo z direkcijo za infrastrukturo po nastalem zapletu glede ukinitve prehodov za pešce našli rešitev. Pot do knjižnice in glasbene šole bo zdaj varnejša. Dela bo skoraj v celoti financirala država, občina je poskrbela za izdelavo elaborata prometne varnosti, zagotovila bo tudi denar za osvetlitev prehodov,« pravi Štefan Velečič z občinske uprave.

Z deli naj bi končali okoli 20 novembra. Na občini se zavedajo, da bo v tem času promet močno oviran, ker bo ves čas polovična zapora. Ko bodo obnavljali vozišče na kamnitem mostu, pa bo nekaj časa celo popolna zapora, obvoz bo urejen. Voznike že zdaj prosijo za razumevanje in potrpežljivost do izvajalcev del ter za upoštevanje prometne signalizacije.

Velečič dodaja, da se premika tudi na projektu gradnje t.i. mirnske obvoznice. »Intenzivno tečejo postopki za odkup zemljišč na podlagi že izdelane parcelacije. Če bo šlo brez težav, bi lahko imela država do poletja že vsa potrebna zemljišča, kar je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja,« pravi Velečič, ki meni, da je realno, da bi leta 2022 že začelo graditi.

