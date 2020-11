Medicinske sestre Maje Martinšek ni strah pri delu s covid pacienti

7.11.2020 | 13:30

Maja Martinšek pokaže PAPR – nepogrešljiv del zaščitne opreme.

Dipl. med. sestra Katja Bajuk v skafandru – zmotili smo jo med jemanjem brisov za covid-19.

Soba za inenzivno nego za covid paciente. (Foto: SBNM)

Zgovoren napis zdravstvenega osebja SB Novo mesto – Mi smo tu za vas, vas pa prosimo, da ostanete doma za nas! Upoštevajmo ga! (Foto: SBNM)

Novo mesto - Delo s covid pacienti kljub zaščitni opremi, ki jo imajo zdravniki in sestre na voljo, ni enostavno, izpostavljeni so tveganju za okužbo, a vendar večina zmore in z veliko volje dela - tudi v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto, ki je covid bolnišnica s covid oddelkom in covid intenzivo, ima pa tudi svoj Urgentni center.

Prav tu so se kot prvi že od začetka epidemije koronavirusne bolezni letos spomladi začeli srečevati s covid pacienti, saj je tu bila dolgo edina točka za testiranje in t.i. siva cona.

Diplomirana medicinska sestra Maja Martinšek, glavna sestra Urgentnega centra, s covid pacienti dela od vsega začetka, od konca letošnjega februarja, ko so se začeli pripravljati na jemanje brisov na Covid-19, nepogrešljiva je bila tudi v t.i. sivi coni za obravnavo bolnikov z novim koronavirusom.

»Sama sem bila v enoti za odvzem brisov od vsega začetka, ko je bilo še več neznank kot zdaj, ko o virusu le nekaj vemo. Takrat je bilo znano le, da pričakujemo nek virus iz korona družine, ki je na Kitajskem povzročil že veliko smrtnih žrtev in se hitro širi. Gotovo je bila neka negotovost, tako pri meni kot pri sodelavcih, a kot vedno, je pomembno zavedanje, da smo tu zato, da pomagamo. Zelo pomembna pa je tudi predstavitev: kako kot vodja oddelka predstavim situacijo sodelavcem in kako organiziram delo. Ljudje želijo delati v urejenem, organiziranem in varnem okolju in ker smo to vzpostavili, je šlo,« pove Martinškova, ki je v novomeški bolnišnici zaposlena že 34 let.

Oprema se je izpopolnjevala

Ne sodi med medinske sestre, ki bi jo bilo kaj posebej strah, ko je morala začeti delati s covid pacienti. »Naj se sliši še tako čudno, ampak meni se je to zdela zanimiva izkušnja in izziv. Ni me bilo strah, zdelo se mi je, da sem poklicana za to. Saj že ko sem šla v zdravniški poklic, sem vedela, da ne bom delala z zdravimi ljudmi, ampak z bolnimi,« pravi Martinškova.

Kot pravi Martinškova, so pri odvzemih brisov prvotno uporabljali zaščitna očala, FFP3 maske z ventilom, kirurške kape in kirurške plašče ter rokavice za kemoterapijo, ki so podaljšane in bolj debele. Po obuvalih so si nadeli zaščito. Oprema se je kasneje izpopolnjevala, razvijala in izboljševala in tako imajo danes boljšo zaščito za glavo.

Več o tem, kako izgleda delo s covid pacienti, kako pomembno je, kako je medicinsko osebje zaščiteno, da z nepravilnim oblačenjem in slačenjem ne okuži samega sebe, kako izgleda delo v t.i. skafandrih, v katerih je včasih vroče kot v savni, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija