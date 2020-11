V petek potrdili 1612 okužb z novim koronavirusom, umrlo 34 bolnikov s covidom-19

7.11.2020 | 12:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V petek so v Sloveniji opravili 6340 testov in potrdili 1612 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je doslej največ bolnikov na dan, to je 34. V bolnišnicah se je zdravilo 1084 covidnih bolnikov, med njimi 178 na oddelkih za intenzivno nego, kar je deset več kot dan prej. Iz bolnišnic so v petek odpustili 93 bolnikov.

Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno 22.979 oseb z aktivno okužbo. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 1096. Doslej je bilo v državi potrjenih 44.270 okužb, umrlo pa je 531 bolnikov s covidom-19.

Ministrstvo za zdravje je sicer v petek spremenilo testiranje na novi koronavirus. Skladno s priporočili strokovno svetovalne skupine bodo brise znova jemali pri vseh osebah s sumom na covid-19.

Če se bodo ukrepi, sprejeti 26. oktobra, izkazali za zadostne, je mogoče pričakovati vrh epidemije, pa je za STA ocenil vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj. Število okužb sicer upada, a je po njegovih besedah ta upočasnitev prenizka, da bi ustavili epidemijo.

Še vedno je najbolj zanesljiv podatek število bolnikov v bolnišnicah. Reprodukcijsko število trenutno znaša 1,5, kar pomeni, da se število pozitivnih primerov podvoji v 12 ali 13 dneh, je pojasnil.

STA