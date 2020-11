Pri delu na višini padel z lestve

7.11.2020 | 18:20

Foto: arhiv DL

Ob 8.31 je v Globokem v občini Brežice občan pri delu na višini padel z lestve in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Trčili osebni vozili

Ob 14.23 sta v Boštanju, občina Sevnica, trčil osebni vozili. Gasilci iz PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom izvlekli ukleščeno poškodovano osebo iz vozila in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Nudili so pomoč policiji in reševalcem NMP. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.