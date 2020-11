Z 21 izgubljenimi žogami ne moreš zmagati

8.11.2020 | 08:20

Nejc Barić

Adin Vrabac

Dalibor Damjanović

Jan Kosi

Novo mesto - Krka tudi po tretji tekmi v dvorani Leon Štukelj ostaja brez domače zmage. Po Igokei in Ciboni je morala v 6. krogu priznati premoč Mornarju iz Črne gore, ki je vodil večino tekme, na koncu pa je Krka izgubila z desetimi točkami razlike - 74:84 (16:23, 40:48, 56:64).

Za Krko je bila to šesta tekma v dvanajstih dneh, hkrati pa je nastopila brez glavnega trenerja Vladimirja Anzulovića, ki je v karanteni. Vseeno se je dostojno upirala favorizirani zasedbi iz Bara, ki je razliko naredila v prvi četrtini, nato pa jo suvereno zadržala. Novomeščani so se nekajkrat približali na par košev zaostanka, preobrata pa kljub trinajstim zadetim trojkam niso uspeli izvesti do konca.

Nejc Barič je bil z 19 točkami (trojke 4:6, 6 podaj) prvi strelec pri Krki, Miha Škedelj, ki je zbral 14 točk (trojke 3:4, 9 skokov), pa je bil s statističnim indeksom 21 najbolje ocenjeni domači igralec.

V 7. krogu v nedeljo, 15. novembra, bo Krka gostovala v Beogradu pri ekipi Mega.

Dalibor Damjanović, pomočnik trenerja Krke: "Pred tekmo smo vedeli in se pripravljali na zelo kakovostno ekipo Mornarja, ki je zelo izkušena in izredno strelska ekipa. V obrambi smo bili slabi, pustili smo jim preveč neoviranih metov za tri točke, velikokrat smo zamujali v rotaciji. V prvem delu smo jim dopustili preveč lahkih košev, nato pa preveč metov za tri. In ko se taka ekipa razigra, je težko razmišljati o zmagi. V napadu smo dali 74 točk, kar je več kot dovolj, a smo izgubili kar 21 žog, kar je na resni tekmi veliko preveč in s tem ne moreš zmagati na katerikoli ravni tekmovanja. Čaka nas še veliko dela. Stanje je težko. Sam sem se vrnil po desetih dneh odsotnosti neposredno na tekmo, zdaj pa smo zaradi covida-19 ostali brez glavnega trenerja."

Mihailo Pavičević, trener Mornarja: "Čestitke Krki za športno borbo in svojim fantom za zmago. Bal sem se te tekme, saj je prišla po porazu v Eurocupu in po vrnitvi dveh igralcev, ki sta zbolela za covidom-19, zaradi česar smo izpadli iz ritma. Za pohvaliti je našo pametno igro in to, da smo dobro adaptirali naš napad na Krkino obrambo pick n'rolla. Iz teh akcij smo nocoj odločili tekmo. Vsaka zmaga v gosteh je suho zlato, tako gledamo tudi na to zmago. Veliko nam pomeni za uvrstitev v ABA ligi in za samozavest. Krki želim vse najboljše v nadaljevanju sezone in da se vidimo v Novem mestu tudi čez leto dni."

* Krka: Camphor 10, Stipčević 13 (5:6), Vrabac 5 (1:1), Barič 19 (1:2), Kosi 2 (2:2), Škedelj 14 (1:2), Vučetić 11 (3:4).

* Mornar: Pullen 5 (0:1), Gabriel 16 (5:6), Needham 10 (2:2), Jeremić 3, Šehović 3 (1:2), Smith 22 (4:6), Whitehead 6, Vranješ 17 (9:11), Luković 2.

* Prosti meti: Krka 13:17, Mornar 21:28.

* Met za tri točke: Krka 13:34 (Barič 4, Škedelj 3, Camphor 2, Stipčević 2, Vučetić 2), Mornar 9:19 (Gabriel 3, Needham 2, Vranješ 2, Pullen, Jeremić).

* Osebne napake: Krka 24, Mornar 17.

B. B.