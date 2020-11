Koper vzel mero Ribnici

8.11.2020 | 08:45

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so na zaostali tekmi 5. kroga lige NLB doma izgubili proti Kopru s 26:30 (12:15). Ribničani in Koprčani so bili pred tekmo sosedje na sredini razpredelnice, le da so imeli prvi s tremi zmagami ob tekmi več dve točki prednosti. Po boljšem drugem polčasu so tretjo zmago sezone zabeležili Koprčani in z Ribničani zamenjali uvrstitev.

Koprčani so dobili izenačen prvi polčas s tremi goli prednosti, do katere so prišli z dvema zadetkoma v zadnji minuti polčasa. Po štirih minutah nadaljevanja je bilo po delnem izidu 5:0 že 18:12 za Koper. Bor Breznikar je v 40. minuti povišal na 22:15 in Koprčani so nato tekmo brez pretresov popeljali do zmage. Štiri minute pred zaključkom je bilo 30:22, Ribničani pa so s štirimi goli v nizu nato le ublažili tretji zaporedni poraz.

Konec oktobra so zaradi več okužb z novim koronavirusom odpadle vse tekme 8. kroga lige NLB, razen dvoboja Krke in Celja (30:32). Rokometaše naslednjo soboto čakajo tekme 9. kroga DP, Koprčani bodo igrali v Celju proti Pivovarni Laško, Ribničani bodo v Izoli gostovali pri ekipi Butan Plini.

* ŠC Ribnica, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan, Eskeričić 2, Knavs 6, Ranisavljević 2, Miličević 3, Pahulje, B. Nosan 3 (2), Cimerman, Žagar 3, Pucelj 1 (1), M. Nosan, Atanasov, Setnikar 6 (1).

* Koper: Jelovčan, Štavar, S. Slatinek Jovičić 7, Žagar 2, Dolenc 1, Pavlović 1, Poklar 8 (5), Moljk 2, Smolnik 1, Marič, Zugan 4, Makuc, Kete 1, Breznikar 3, Sanabor, Furlan, Muminović.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Koper 6 (5).

* Izključitve: Riko Ribnica 14, Koper 10 minut.

* Rdeči karton: Marić (27.).

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 7 7 0 0 243:186 14

2. Trimo Trebnje 6 6 0 0 197:168 12

3. Gorenje Velenje 6 5 0 1 178:150 10

4. Slovenj Gradec 2011 6 4 0 2 162:155 8

5. Jeruzalem Ormož 7 4 0 3 216:214 8

6. Maribor Branik 6 3 0 3 168:162 6

7. Koper 6 3 0 3 160:159 6

8. Riko Ribnica 7 3 0 4 213:215 6

9. Dobova 6 2 0 4 162:174 4

10. Ljubljana 5 1 1 3 114:135 3

11. Butan plin Izola 6 1 1 4 150:179 3

12. Urbanscape Loka 4 1 0 3 100:115 2

13. Grosist Slovan 7 1 0 6 180:204 2

14. Krka 7 1 0 6 182:209 2

B. B.