Delež pozitivnih testov zdrsnil na 22,69-odstotka; več kot odstotek okuženih v občinah Mirna, Ivančna Gorica, Trebnje, Kočevje, Dobrepolje in Bistrica ob Sotli

8.11.2020 | 11:50

Na intenzivnih oddelkih v bolnišnicah je bilo včeraj 176 bolnikov s covidom-19.

Ljubljana - V soboto so v Sloveniji ob 3918 testiranih zabeležili 889 novih okužb s koronavirusom. Delež okuženih je zdrsnil na 22,69 odstotka, kar je skoraj tri odstotne točke manj kot v petek. Na intenzivnih oddelkih v bolnišnicah je bilo 176 bolnikov, dva manj kot v petek, je na Twitterju objavil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Število bolnikov s covidom-19 na intenzivnih oddelkih se je po navedbah Kacina zmanjšalo, čeprav so v soboto iz bolnišnic odpustili pol manj ozdravelih kot v petek, in sicer 42. V petek so jih odpustili 93.

V soboto je bilo testiranj manj, "a ukrepi učinkujejo," je zapisal Kacin. Epidemiološke razmere se po njegovem postopno, a vendarle popravljajo tudi na Gorenjskem.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------

Novo mesto 8 746 348 0,933

Sevnica 11 404 138 0,785

Ivančna Gorica 10 331 176 1,043

Brežice 318 165 0,683

Krško 3 298 107 0,410

Trebnje 5 289 131 1,006

Kočevje 8 225 158 1,007

Metlika 218 81 0,965

Črnomelj 1 211 116 0,811

Ribnica 1 183 67 0,704

Šentjernej 2 170 56 0,782

Velike Lašče 1 90 25 0,570

Dobrepolje 3 87 50 1,303

Žužemberk 1 77 34 0,731

Dolenjske Toplice 3 76 35 0,993

Mirna 73 54 2,059

Semič 70 31 0,808

Sodražica 68 17 0,776

Mirna Peč 1 66 22 0,737

Straža 1 66 37 0,946

Šmarješke Toplice 1 63 24 0,706

Radeče 1 54 22 0,528

Mokronog - Trebelno 46 9 0,292

Šentrupert 42 21 0,705

Škocjan 42 10 0,300

Kostanjevica na Krki 37 12 0,491

Bistrica ob Sotli 26 14 1,050

Loški Potok 14 8 0,442

Kostel 8 1 0,156

Osilnica 1

STA