FOTO: Požar močno poškodoval hišo v Križah

8.11.2020 | 12:00

Foto: PGD Veliki Kamen

Ob 18.28 je v naselju Križe, občina Brežice, zagorel stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Križe, Spodnja Pohanca, Sromlje, Dečno selo, Globoko, Brežice in Veliki Kamen, ki so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

"Sinoči, takoj po pol sedmi uri zvečer je našim gasilcem zazvonil alarm za požar stanovanjskega objekta v naselju Križe, v sosednji občini Brežice. Gasilci PGD Veliki Kamen smo takoj odhiteli na pomoč sosedom in se skupaj z domačim društvom PGD Križe 1999 ter društvi PGD Spodnja Pohanca, Sromlje, Dečno selo, Globoko in Brežice, spopadli s silno močjo ognja, ki je v svojih plamenih požiral stanovanjsko hišo. S skupnimi močmi, dobro koordinacijo in odličnim medsebojnim sodelovanjem smo ogenj hitro zajezili in preprečili razširitev ognja na celotno ostrešje hiše ter ga kasneje dokončno pogasili.

Ob tej intervenciji se je še enkrat pokazalo, da čeprav nas formalno ločujejo občinske meje, gasilstvo tega ne pozna, ko je treba pomagati sočloveku v nesreči. Naše dosedanje sodelovanje in skupno usposabljanje s PGD Križe 1999 pa je več kot uspešno, kar se je pokazalo tudi na včerajšnji intervenciji. Vseeno upamo, da bo takih dogodkov v prihodnosti čim manj," so na svoji facebook strani zapisali gasilci PGD Veliki Kamen.

