Umrl po eksploziji kompresorja; neuspelo oživljanje

8.11.2020 | 18:40

Ilustrativna fotografija

Ob 15.48 je v vasi Struge, občina Dobrepolje, prišlo do eksplozije kompresorja, pri kateri je občanu odtrgalo nogo. Posredovali so gasilci PGD Videm in PGD Zdenska vas, ki so do prihoda reševalcev poškodovancu nudili prvo pomoč, vendar je le ta ob prihodu helikopterja in reševalcev NMP podlegel poškodbam.

Ob 10.04 je na Trati v Kočevju zagorela plinska jeklenka. Pred prihodom gasilcev so občani iznesli jeklenko na plano. Gasilci PGD Kočevje so zaprli ventil ter jeklenko ohladili z vodo.

Ob 14.43 so v Kočevski Reki gasilci PGD Kočevska Reka in PGD Morava nudili pomoč reševalcem pri oživljanju občanke. Oživljanje je bilo neuspešno.

Ob 11.30 so v naselju Ravno, občina Krško, gasilci PGE Krško s pomočjo avto dvigala iz gnojne jame rešili kravo. Krava se pri tem ni poškodovala.

B. B.