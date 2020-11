Kje ne bo elektrike ali vode?

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 12. do 15.ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu ROMI.

Na območju nadzorništva Metlika ne bo elektrike danes od 14.30 do 16.30 na območju TP ČREŠNJEVEC, izvod Proti Cerovcu in od 14.30 do 16.30 zaradi del na območju TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

Na območju nadzorništva Šentjernej danes od 8. do 10. ure na območju TP MALE BRUSNICE in od 12. do 14.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah na območju TP DRUŽINSKA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje pa sporoča, da danes ne bo elektrike od 13. do 15.ure na območju TP STUDENEC, na izvodu STUDENEC, od 13. do 16.ure pa na območju TP MALENSKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Kje ne bo vode?

Komunala Brežice sporoča uporabnikom pitne vode na območju krajevne skupnosti Bizeljsko, zlasti naselij Pot na Žalce, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas, da bo danes dopoldne motena oskrba s pitno vodo. Zaradi popravila okvare bodo odzračevali vodovodno omrežje.

