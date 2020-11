V Sloveniji 464 novih okužb, v Novem mestu 19. V novomeški bolnišnici 76 covidnih bolnikov, v brežiški 19.

9.11.2020 | 11:05

Novo mesto/Brežice - V Sloveniji so včeraj po informacijah covid sledilnika ob 2.063 testih potrdili 464 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 22,49 odstotka testov. Umrlo je še 24 bolnikov, vseh umrlih s covidom-19 je zdaj 578.

Podatki sledilnika za covid-19 kažejo, da je v Sloveniji aktivno okuženih še 21.514 posameznikov. Povprečno število okuženih v 14 dneh na 100.000 prebivalcev je bilo včeraj 1.027, dan prej 1.058, v petek pa 1.096.

V covid bolnišnicah se zdravi 1.143 okuženih, samo danes so jih sprejeli 89, odpustili 53, 18 pa jih je po bolnišnicah v Sloveniji umrlo. Vseh pacientov na intenzivni enoti po državi je 188, danes jih tam zdravijo 19.

V regijskih bolnišnicah še vedno precej covidnih pacientov

V brežiški bolnišnici je po podatkih covid sledilnika danes 19 covidnih bolnikov, v novomeški pa 76. Na novo so jih v Novem mestu danes sprejeli 6, 9 pa so jih odpustili. Intenzivno nego potrebuje 14 okuženih, s pomočjo respiratorja pa diha 8 pacientov. 2 okužena sta po podatkih covid sledilnika danes umrla.

Tudi po Domovih za starejše še vedno nove okužbe

V Domu starejših občanov v Novem mestu se število okuženih povečuje. Nazadnje smo poročali o 42 okuženih, a se je ta številka konec prejšnjega tedna zvišala. Zadnje testiranje je namreč razkrilo še 10 novih okužb – 5 med zaposlenimi in 5 med stanovalci. Med vsemi okuženimi je zdaj 34 stanovalcev in 18 zaposlenih.

V Domu upokojencev Brežice so med zadnjim testiranjem pri stanovalcih v sivi coni odkrili še dve dodatni okužbi, pri zaposlenih pa tri. Širjenje okužbe kljub vsem prizadevanjem in trudu ne pojenja.Trenutno je v rdeči coni v pritličju doma nastanjenih 69 stanovalk in stanovalcev. Dve stanovalki sta na zdravljenju v bolnišnici. Se je pa med tem skupina stanovalcev, ki so bili nameščeni v rdeči coni že prejšnji teden odeslila v belo, zdravo cono, večina okuženih, pa po informacijah, objavljenih na spletni strani doma, ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja in relativno dobro prenaša okužbo. Zaposlenim so na pomoč danes priskočili tudi študenti medicine, ki bodo zagotovo olajšali kadrovsko stisko.

Dodano ob 15.uri:

Kaj pa okužbe v širši JV regiji?

Bistrica ob Sotli 14

Brežice 02

Črnomelj 02

Dobrepolje 02

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 03

Kočevje 07

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 03

Loški Potok 00

Metlika 00

Mirna 00

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 16

Osilnica 00

Radeče 00

Ribnica 00

Semič 00

Sevnica 05

Sodražica 00

Straža 01

Šentjernej 01

Šentrupert 00

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 01

Trebnje 00

Velike Lašče 00

Žužemberk 00

Občina z največ okužbami v širši jugovzhodni regiji tako še naprej ostaja Novo mesto, kjer so včeraj potrdili 16 okužb. Sledi Bistrica ob Sotli s 14 novimi okužbami, v občini Kočevje so jih odkrili še 7, 5 v Sevnici, po tri v Ivančni Gorici in v Krškem, po dve v občinah Brežice, Črnomelj in Dobrepolje, po eno pa v občinah Straža, Šentjernej in Šmarješke Toplice.

Občin brez novih okužb je bilo v širši jugovzhodni regiji včeraj 18 in sicer: Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Osilnica, Radeče, Ribnica, Semič, Sodražica, Šentrupert, Škocjan, Trebnje, Velike Lašče in Žužemberk.

