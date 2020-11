Občina Šentjernej izjemoma omogoča tudi dostavo toplega obroka šolarjem

9.11.2020 | 11:45

Tople obroke bodo pripravljali na OŠ Šentjernej (Foto: L. M.)

Šentjernej - Občina Šentjernej poziva vse učence osnovne šole in dijake srednjih šol, ki so občani Občine Šentjernej in izpolnjujejo pogoje, da se prijavijo za prejem brezplačnih toplih obrokov.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 €. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, ta pa bo za učence, ki se bodo prijavili na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Srednje šole bodo zbrane podatke o prijavah posredovale občini, ki na podlagi zbranih potreb dijakov organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka na nivoju občine. Tople obroke bodo v šentjernejski občini pripravljali na Osnovni šoli Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej, so zapisali v sporočilu Občine Šentjernej.

Učenci in dijaki, oziroma njihovi starši, lahko topli obrok prevzamejo na šoli. Izjemoma bodo za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizirali dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko.

R.M.