Razveselili so se novega šolskega kombija

9.11.2020 | 14:45

Nov šolski kombi za prevoz otrok. Ob njem stojijo hišnik Andrej Pečjak, v. d. ravnateljice Mija Penca Vehovac in žužemberški župan Jože Papež. (Foto: R. N.)

Žužemberk - Osnovna šola Žužemberk se je pred dnevi razveselila novega kombija za prevoz otrok v šolo in domov. Kot pravi v. d. ravnateljice Mija Penca Vehovec, je bilo staro vozilo že precej dotrajano, zato je bila nujna njegova zamenjava. »Zahvaljujemo se občini, ki je prisluhnila našim potrebam. Nov kombi v teh časih predstavlja svetlo točko in že komaj čakamo, da bomo z njim otroke vozili v šolo in domov,« še dodaja ravnateljica.

Občina je za nakup kombija znamke Volkswagen odštela okoli 32.000 evrov. »Ko sem nastopil mandat župana, sem dobil prošnji obeh osnovnih šol po novem vozilu za prevoz otrok. Takoj smo šli v realizacijo, saj je varen prevoz šolarjev in šolark na prvem mestu. Lani smo kombibus, ki ima skupaj z voznikom sedemnajst sedežev, nabavili za prevolsko osnovno šolo, letos pa smo kupili kombi za OŠ Žužemberk. Prepričan sem, da bosta obe vozili dolgo in varno služili svojemu namenu,« je povedal župan Jože Papež.

Občina po njegovih besedah precej pozornosti posveča investicijam v šolske objekte. Med poletnimi počitnicami so prenovili kuhinjo na OŠ Prevole, že spomladi pa so tudi uredili odvodnjavanje, sanacijo strehe, izolacijo zunanjih sten, zamenjavo žlebov in še nekaterih drugih nujnih opravil na podružnični šoli Šmihel. Nekaj je že narejenega, a župan se zaveda, da jih v naslednjih letih čaka še precej dela.

R. N.