Umrl ukleščen med vozilom in podpornim zidom

9.11.2020 | 14:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Ljubnu se je v petek nekaj pred 19.uro zgodila nesreča, ko je 77-letni moški na dvorišču skušal spraviti v pogon osebni avtomobil. Ko je vozilo potisnil po poti, je med premikanjem poskušal skočiti na sedež, vendar je pri tem padel in ukleščen obtičal med vozilom in podpornim zidom. Kljub pomoči, ki mu jo je nudil občan in trudu reševalcev, je moški umrl na kraju nesreče. Kot je zapisala Alenka Drenik, na Policijski upravi Novo mesto zadolžena za stike z javnostmi, policisti zdaj okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Zagorelo v stanovanjski hiši

V kraju Križe je v soboto okoli 18.30 zagorelo v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil na celotno etažo in ostrešje. V času požara v hiši ni bilo stanovalcev. Na kraj dogodka so prihiteli gasilci, ki so ogenj omejili in pogasili, policisti in kriminalisti pa zdaj nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine oz. vzrok za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradli motorni žagi in poškodovali drevesa, luči in igrala

Na Smrečnikovi ulici v Novem mestu je v petek nekdo vstopil v skladišče podjetja in ukradel dve motorni žagi.

Med petkom in soboto je v bližini gostinskega lokala v okolici Novega mesta nekdo poškodoval več dreves, luči in igrala. Po ocenah oškodovanca je povzročil za okoli 15.000 evrov škode.

Počilo je pri Gabrju

Pri Gabrju se je v soboto popoldne zgodila prometna nesreča. Po ugotovitvah novomeških policistov je 18-letni voznik-začetnik peljal osebni avtomobil po cesti z Gorjancev proti Gabrju. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Padla s traktorja, ki se je prevrnil

Novomeški policisti so bili v petek okoli 11.ure dopoldne obveščeni o nesreči pri Radovlji. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 59-letna voznica peljala kmetijski traktor s pripeto prikolico, na kateri je sedela 65-letna ženska. Zaradi razmočenega terena je na kolovozni poti traktor zdrsnil in se prevrnil, prav tako tudi prikolica. 65-letno žensko, ki je padla s prikolice in se pri tem poškodovala, pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Padec kolesarja

Sevniški policisti so bili v petek popoldne obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo moškega, ki naj bi padel s kolesom. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 45-letni moški med vožnjo po kolesarski poti med Boštanjem in Kompoljem izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine policisti še preverjajo.

Policiste klicali 652-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako od petka do danes zjutraj posredovali v 146 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 652 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila šestim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 53 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, groženj, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, požara in sprožitve signalno varnostne naprave, je Alenka Drenik, zadolžena za stike z javnostmi na PU Novo mesto zapisala v tokratnem policijskem poročilu.

