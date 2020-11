Poslovil se je Marijan Žibert

9.11.2020 | 17:50

Marijan Žibert je bil oktobrski nagrajenec in dolgoletni brežiški občinski svetnik. (Foto: arhiv občine Brežice)

Brežice - Z občine Brežice so sporočili, da je življenjsko pot sklenil oktobrski nagrajenec in član brežiški občinski svetnik Marijan Žibert. Zaradi trenutnih razmer in veljavnih ukrepov žalne seje v klasični obliki ne bodo pripravili, njegovemu spominu pa se bodo poklonili z vpisom v žalno knjigo.

Ta bo potekal v Mestni hiši Brežice jutri, 10. novembra, med 12. do 17. uro, in v sredo med 8. in 17. uro. Predvidoma bodo omogočili vpis v žalno knjigo tudi na sedežu Krajevne skupnosti Velika Dolina, in sicer v četrtek in petek.

Marijan Žibert je leta 2019 prejel oktobrsko nagrado Občine Brežice za pomemben prispevek pri krepitvi razvoja gospodarstva in družbenega življenja v kraju in v občini. Bil je član občinskega sveta v aktualnem mandatu 2018-2022 in v treh prejšnjih (2014-2018, 2010-2014 in 2006-2010) ter predsednik sveta KS Velika Dolina v šestih mandatnih obdobjih (2018-2022, 2014-2018, 2010-2014, 2006-2010, 2002-2006 in 1982-1986), so povzeli na brežiški občini.

Žibert je bil tudi dejaven član številnih društev. Bil je soustanovitelj Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, pobudnik dogodkov žegnanje konjev in motoristov ter član Društva izgnancev Slovenije, Krajevne organizacije Velika Dolina, ki jo je kot predsednik vodil od leta 1993 do 2016.

M. Ž.