FOTO/AVDIO: Krka tudi tokrat slavila

10.11.2020 | 07:40

Foto: KK Krka

Novo mesto - Novomeški košarkarji so v tekmi 8. kroga 1. SKL doma premagali Zlatorog iz Laškega s 111:57 (28:16, 24:20, 24:14, 35:7).

Krkaši, ki so tudi tokrat igrali brez glavnega trenerja Vladimirja Anzulovića, ki je v karanteni, so začeli v postavi Nejc Barič, Leon Stergar, Luka Lapornik, Adin Vrabac in Jan Kosi. Do začetka 4. minute sta se moštvi menjavali v vodstvu, potem pa so Novomeščani z delnim izidom 21:8 do konca prve četrtine prišli že do dvomestne prednosti (28:16). Drugo četrtino je s tremi zaporednimi trojkami odprl Rok Stipčević, po trojki Lapornika in vnovični Stipčevića pa so Krkaši sredi 2. četrtine imeli že 20 točk prednosti (43:23). Po 20. minutah je bilo že 52:36. Sredi tretje četrtine so Krkaši spet prišli do prednosti 20 točk, ki so jo do konca četrtine povišali na +26 (76:50). V zadnji četrtini so bili z izvrstno igro v obrambi precej boljši od že nekoliko utrujenih gostov in tako zadnjo četrtino dobili s kar 35:7 in ob zaključku pridelali visoko prednost in zmago.

Pomočnik trenerja Krke Dalibor Damjanovič je po tekmi povedal: »Zahvalil bi se fantom za trokratno predstavo, saj so izgledali kot prava profesionalna ekipa. Pristop je bil odličen. Zaradi tega sem najbolj zadovoljen, saj sem se bal, da mogoče ne bi bil, ker je nasprotnik nekoliko slabši na lestvici. Vsi so pokazali motivacijo, željo in borbenost. Vesel sem tudi, da se nihče ni poškodoval, saj gre le za našo sedmo tekmo v 15 dneh. Sled nekaj počitka, potem pa nas čaka normalno delo naprej.«

Krkaši so v šestih tekmah v SKL še neporaženi. V prihodnjem krogu bodo v nedeljo, 22.11. gostili ekipo KK Terme Olimia, pred tem pa bodo odigrali še dve tekmi Lige ABA v Srbiji - v nedeljo pri Megi v Beogradu in prihodnji četrtek pri Borcu v Čačku.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rok Stipčevič 21

Največ skokov: Jure Škifić 12

Največ asistenc: Nejc Barič 8

Največ pridobljenih žog: Nejc Barič in Jan Kosi 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jure Škifić 30

1. SKL, 8. krog, 9.11.

Krka – Zlatorog 111:57 (28:16, 24:20, 24:14, 35:7)

Krka: Stergar 15 (5 sk), Vravac 10 (9 sk, 2 as), Barič 4 (8 as, 2 sk), Kosi 7 (3 sk, 3 as), Lapornik 14, Medved 7, Camphor (4 sk), Stipčević 21 (3 sk, 2 as), Škifić 19 (12 sk, 2 as), Škedelj 3 (2 sk), Rebec 6, Vučetić 5 (3 sk).

R.M.

Galerija