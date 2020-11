Obeta se odkup koncesije

10.11.2020 | 09:00

Na sinočnji seji OS (od leve proti desni): direktor OU Samo Hudoklin, Tina Gazvoda, župan Jože Simončič in Anita Petrič iz OU.

Svetnik Albert Pavlič je imel nekaj vprašanj v zvezi z odkupom koncesije, pri glasovanju se je vzdržal, tako kot še Vesna Bregar in Darka Brajdič.

Šentjernej - Na sinočnji izredni seji občinskega sveta Občine Šentjernej so svetniki med drugim sprejeli tretji rebalans letošnjega proračuna, katerega glavni razlog je odkup koncesije gospodarske javne službe ravnanje z odpadno vodo.

S sedanjim koncesionarjem, to je WTE iz Kranjske Gore, s katerim je koncesijsko pogodbo leta 2011 za 35 let sklenil še prejšnji župan Franc Hudoklin, so bili namreč že dolgo nezadovoljni.

Kot je obrazložil novi župan Jože Simončič, si občina za to prizadeva že od leta 2017 in vse kaže, da je ta korak zdaj le bližje. Od razmišljanja, da se odkup uredi preko JP Ekološka družba Šentjernej, so šli zdaj v drugo smer, da Občina Šentjernej sama odkupi koncesijo in nadaljuje z izvajanjem javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

Z avstrijsko družbo WTE in njenim hčerinskim podjetjem Čista dolina iz Kranjske Gore so šli v pogajanja in kot kaže, je sporazumna rešitev blizu. Gre za milijon in dobrih 733 tisoč evrov, kar znaša neodplačan del koncesijskega razmerja, to je neodplačan del opreme v čistilni napravi ter odplačilo stavbne pravice, o nekaterih drugih stvareh se obe strani še pogajata.

Občina sedaj išče potrebna sredstva za odkup in ugoden kredit, pridobiti mora tudi soglasje finančnega ministrstva. Dokončna odločitev bo seveda v rokaj občinskega sveta.

Več o odkupu, ki bo pomenil racionalnejšo porabo javnih sredstev in bo zmanjšal obremenitev občinskega proračuna, ter o (skromni) razpravi svetnikov pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija