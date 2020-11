V trgovini napadel varnostnika in ga hudo poškodoval

10.11.2020 | 08:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Iz prodajalne v Novem mestu so včeraj malo po 10.uri dopoldne poklicali na pomoč novomeške policiste. Pijan moški je namreč napadel varnostnika. Ob prihodu policistov se je izkazalo, da je bil 44-letni moški res pod vplivom alkohola, zato ni upošteval navodil in ukazov uslužbenca zasebno varnostne službe, še več - celo napadel ga je in večkrat udaril. Možakar se tudi po prihodu policistov ni pomiril, še naprej je vpil in se nedostojno vedel, zato so bili policisti primorani uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali in odpeljali v prostore »za ohladitev«. Huje poškodovanega uslužbenca zasebno varnostne službe so odpeljali v bolnišnico. 44-letnemu moškemu bodo zaradi kršitev javnega reda in miru, kršitev zakona o nalezljivih boleznih in zakona o zasebnem varovanju izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Neuradno smo izvedeli, da se je ta incident zgodil v trgovini Eurospin, napadalec pa naj bi 40-letnemu varnostniku domnevno zlomil zapestje.

Pijan kolesar se je prevrnil in pristal v bolnišnici

Sinoči okoli 20.ure so bili novomeški policisti obveščeni, da je v bolnišnici poškodovan moški, ki naj bi padel s kolesom. Kasneje so ugotovili, da je 35-letni kolesar na območju Stranske vasi izgubil oblast nad kolesom in padel. Ob ugotavljanju psihofizičnega stanja so policisti ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,73 miligrama alkohola.

Odnesli posodo, jedilni pribor, hrano, žganje, električno orodje,…

V okolici Jagodnika na območju Policijske postaje Trebnje je nekdo v dneh od nedelje do včeraj skozi vrata vlomil v dve počitniški hiši. Iz ene je odnesel posodo, jedilni pribor, prehrambne izdelke, žganje in svetilko in lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov, v drugi pa je z vlomom povzročil le premoženjsko škod, a ničesar odnesel.

V Dolenjih Kamencah na območju Policijske postaje Novo mesto pa je neznanec vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

Prijeli 12 Afganistancev

Policisti so med varovanje državne meje na območju Vukovcev izsledili in prijeli 12 državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso končani, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto, Alenka Drenik.

Policijo klicali 186-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 48 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, še piše v tokratnem policijskem poročilu.

R.M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Dajte že enkrat objavit te junake, ki plenijo po trgovinah, ne jih ščitit! Tudi za preživetje bi lahko služili s poštenim delom, če ne druga pa listje pometat in druga javna dela bi lahko opravljali! Preglej samo prijavljene komentatorje