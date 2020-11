AVDIO/FOTO: Trebanjski zdravstveni dom zadnje leto za naložbe namenil več kot milijon evrov

10.11.2020 | 09:00

Naložbe v zadnjem letu ZD Trebnje (Foto: Matej R. Škof)

Trebnje - Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je po lanski preselitvi pediatrije v novi trakt v nakup prostorov, njihovo urejanje in posodobitev ter nakup opreme vložil več kot 1,1 milijona evrov. Vodstvo namreč v ospredje vedno postavlja skrb za paciente in kakovost storitev.

S posodobitvami so se dotaknili skorajda vseh dejavnosti, ki jih izvajajo. Da bi sledili sodobnim zahtevam na področju fizioterapije, so uredili večjo telovadnico za skupinske vadbe in za aparaturno fizioterapijo ter pet prostorov za individualno obravnavo. Svoje prostore so dobile sodelavke Centra za krepitev zdravja, dispanzer za medicino dela, prometa in športa pa je od letos bogatejši za nov prostor za meritve in dodatno zdravniško ordinacijo, uredili so osmo splošno ambulanto ter preuredili dve zobozdravstveni. Letos so kupili tudi novo sanitetno vozilo za prevoz ne nujnih, onkoloških in dializnih bolnikov, z nakupom prostorov pri dvorani STIK pa pridobili možnost nove predavalnice, kjer je trenutno zaradi razmer covid-19 ambulanta.

Pod okriljem trebanjskega zdravstvenega doma delujeta tudi postaji na Mirni in v Mokronogu, ki so ju pred leti energetsko sanirali, Mokronog pa se od letos lahko pohvali tudi s sodobno opremljeno referenčno ambulanto in dovolj velikimi spremljevalnimi prostori za zaposlene.

Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje mag. Vera Rozman: »Naložba v primerno urejen delovni prostor je naložba v večje zadovoljstvo zaposlenih na eni in pacienta na drugi strani. Zavedamo se, da so potrebe po zdravstveni oskrbi v našem okolju velike in tudi s tovrstnimi naložbami – poleg strokovnega dela naših zaposlenih - ohranjamo kakovost ter povečujejo zadovoljstvo in uspešnost našega zavoda na širšem slovenskem področju.«

Prenovljena zobozdravstvena ambulanta v ZD Trebnje (Foto: Matej R. Škof)

Od nekaj več kot 1,1 milijona evrov je za naložbe v zadnjem letu ministrstvo za zdravje zagotovilo 170 tisoč evrov za sofinanciranje ureditve prostorov za Center za krepitev zdravja. Zdravstveni dom Trebnje v letu, ko mineva 75 let organiziranega zdravstva v Temeniški in Mirnski dolini, skrbi za 34 tisoč opredeljenih pacientov, ki prihajajo tudi od drugod, ne le iz občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.

