Število hospitaliziranih raste, vse več okužb tudi v DSO Novo mesto

10.11.2020 | 11:05

Dom starejših občanov Novo mesto (Foto: DL/arhiv)

V Sloveniji je bilo včeraj po prvih podatkih opravljenih 4457 testov in potrjenih 1084 okužb. Pozitivnih je bilo 24,32 odstotka testiranih. V bolnišnici je bilo 1171 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 196 potrebuje intenzivno nego. Čeprav se epidemija po zadnjih podatkih nekoliko umirja, pa so razmere v slovenskih bolnišnicah še vedno kritične, vse več je tudi hospitaliziranih.

Po podatkih vlade je včeraj umrlo 27 bolnikov s covidom-19, kar skupno pomeni 605 žrtev te bolezni.

Vse več okuženih tudi v novomeškem DSO

Na spletni strani Doma starejših občanov Novo mesto so zapisali, da se še vedno srečujejo z naraščanje števila okužb tako pri stanovalcih kot tudi pri zaposlenih. Skupno število okuženih stanovalcev je že doseglo številko 50. Štirje med njimi, primarno zaradi drugih zdravstvenih težav, so v bolnišnici, ostali pa so v rdeči coni doma in okužbo prebolevajo z blažjimi simptomi. Med okuženimi je tudi 22 zaposlenih, nekaj pa jih je bolezen že prebolelo in se v teh dneh vračajo na delo. Sicer pa so včeraj testirali še dodatnih 67 stanovalcev.

Kljub vsemu trudu in prizadevanjem ter ob spoštovanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino in enake možnosti, jim v domu ne uspe zajeziti širjenja okužb.

R.M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Z vsem spoštovanjem do starejše populacije ampak pri prebiranju osmrtnic zasledim samo starejše okoli 90 let. Ko pride smrt v družino ni lahko, v tem primeru pa vidim pretiravanje. Moti me tudi, da ne navedete starost umrlih za covidom. 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D P.S. pozabil sem omenit, da je tale covid tudi od koristi. Kar naenkrat ni več nobenih drugih bolezn, ni rakastih obolenj, ni drugih težkih smrtnih primerov, samo Covid! Preglej samo prijavljene komentatorje