V novomeški bolnišnici 84 covid bolnikov, 15 na intenzivnem oddelku

10.11.2020 | 12:30

Foto: Dolenjski list/arhiv

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 84 covid bolnikov, med njimi jih je 15 na intenzivnem oddelku. Kot je v izjavi za javnost zapisalo vodstvo bolnišnice, imajo trenutno za okužene bolnike na voljo 90 postelj, od teh jih je 16 na intenzivnem oddelku.

Po besedah direktorice doc. dr. Milene Kramar Zupan, se v bolnišnici zavedajo, da je prezgodaj trditi, da se trend rasti umirja, zato so previdni in še vedno kličejo na pomoč – zaenkrat na zalogo – študente višjih letnikov Zdravstvene fakultete, medicinske sestre, ki so se upokojile zadnji dve leti in tudi prostovoljce. Trenutno v novomeški bolnišnici pomagajo tri upokojene medicinske sestre in trije študentje višjega letnika Zdravstvene fakultete, saj so tudi med zaposlenimi okužbe še vedno prisotne. Trenutno je med zaposlenimi približno 80 okuženih in v karanteni.

Tudi na področju spremembe in obravnave pacientov v primerjavi s prejšnjim tednom ni sprememb: »Za zdaj še vedno zgolj zmanjšujemo in združujemo ne nujne programe, kar pomeni, da sprejemamo pretežno samo paciente s stopnjo napotitve pod nujno in zelo hitro. Želimo si, da bi bila situacija še naprej obvladljiva, predvsem pa, da bi bili vsi pacienti deležni pravočasne in kakovostne oskrbe,« je v sporočilu za javnost zapisalo vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto.

Javnost še enkrat prosijo za upoštevanje vseh ukrepov, navodil in priporočil tako NIJZ kot bolnišnice, da bi epidemijo čim prej zajezili.

R.M.