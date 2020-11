Jutri je dan Sv. Martina – imejmo ničelno toleranco do alkohola v prometu

10.11.2020 | 12:45

Foto: Policija

Pred jutrišnjim martinovim Agencije za varnost prometa in Policija pozivata k ničelni toleranci do alkohola v prometu. V tem tednu poteka nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Akcijo koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, ki še do vključno nedelje po vsej Sloveniji izvaja poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov.

»Že prvi popit kozarec alkohola vpliva na našo zaznavo v prometu. Upočasni pravilnost in pravočasnost naših reakcij. Zato se nikar ne podajajmo v promet, saj se pod vplivom alkohola nadzor nad našim ravnanjem spremeni. Alkoholiziranost vpliva na ustrezno ravnanje v kritičnih situacijah, promet pa je zelo nepredvidljiv,« v sporočilu za javnost opozarjata agencija in Policija.

Alkohol ostaja velik družbeni problem, ki se v času epidemije krepi, kar na ceste prinaša povečana tveganja za nastanek prometnih nesreč. Povzročitev smrtne prometne nesreče in poškodb pod vplivom alkohola ni zgolj nesreča, to je neodgovorna odločitev posameznika, ki sede za volan ali krmilo motorja in takšno dejanje povzroči. »Zato bodimo 0,0 voznik, spoštujmo ukrepe iz veljavnih odlokov za preprečevanje okužb in za zajezitev epidemije, na nujne poti pa se odpravljajmo odgovorno in s svojim ravnanjem prispevajmo k umirjanju razmer,« svetujeta Agencija za varnost prometa in Policija.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je Policija ugotovila 10.624 kršitev s področja alkohola, v enakem obdobju lani pa 11.229. Izmed teh je bilo največ, kar 8.663 kršitev - v enakem lanskem obdobju 9.128 - ugotovljenih pri voznikih osebnih vozil, 861 kršitev pri kolesarjih - v enakem lanskem obdobju 912, 531 pri voznikih enoslednih motornih vozil - v enakem lanskem obdobju 562 in 443 pri voznikih tovornih vozil - v enakem lanskem obdobju 460, navajajo v sporočilu za javnost.

Agencija za varnost prometa je v tokratni akciji k sodelovanju povabila znane Slovenke in Slovence. Boštjan Nachbar, Ajda Rotar Urankar, Irena Yebuah Tiran, Rebeka Simonič Fink, Bernarda Žarn in Goran Hrvaćanin v kratkih osebnih sporočilih ozaveščajo slovensko javnost o odgovorni udeležbi v prometu in pozivajo k ničelni toleranci do vožnje pod vplivom alkohola.

R.M.