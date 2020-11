Najboljši projekti letošnjega Startup vikenda v Novem mestu so….

10.11.2020 | 13:05

Startup vikend v Novem mestu. Na fotografiji z leve Aleksej Metelko, Anja Jakše in Simon Jeraj (Foto: RC NM)

Novo mesto - Na letošnjem 9. Startup vikendu v Novem mestu, ki ga tradicionalno pripravlja novomeški Razvojni center, je sodelovalo 9 osnovnih šol in 3 srednje šole, skupno 100 udeležencev in 26 mentorjev, kar ga uvršča med najštevilčnejše do zdaj. Tokrat je potekal na spletu in požel veliko navdušenja med mladimi.

Premišljen program in kakovostna predavanja so jih vodila skozi proces razvoja podjetniške ideje, ob tem pa so bili učencem in dijakom v veliko pomoč šolski podjetniški mentorji. V soboto popoldne so mladi predstavili svoje ideje komisiji, ki so jo za osnovnošolce sestavljali Tea Petančič, Maja Vukša, Miha Bradač in Peter Verščaj. Slavili so Milni mehurčki z OŠ Šmarjeta in Eko Dolenjči z OŠ Žužemberk, na drugo mesto sta se uvrstili ekipi z idejama Pedibus z OŠ Grm in Milka z OŠ Drska, na tretje mesto pa Sončki z OŠ Stopiče.

Srednješolci na novomeškem startup vikendu (Foto: RC Novo mesto)

Srednješolska komisija v sestavi Damjane Pirnar in Mihe Fabjana je po seštevku točk odločila, da so svojo podjetniško idejo najbolje predstavili in razvili dijaki Gimnazije Novo mesto z idejo Rising Kelts, drugo in tretje mesto pa je pripadalo dijakom Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije z idejama ScrapWrapp in Clipo.

Sicer pa so na letošnjem Startup vikendu sodelovale še ekipe OŠ Center, OŠ Brusnice, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Šentjernej ter Ekonomske šole Novo mesto.

R.M.