Del Topliške ceste že prihodnje leto s kolesarsko potjo

10.11.2020 | 13:20

Podpis pogodbe med CGP in MO NM (Foto: MO NM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca sta včeraj podpisala pogodbo za izgradnjo kolesarske steze ob Topliški cesti, med stadionom Portoval in odcepom za Ulico Slavka Gruma. Projekt v vrednosti nekaj več kot 190.000 evrov z DDV bodo začeli graditi v prihodnjih dneh, končanje projekta pa je predvideno marca prihodnje leto.

Kot so v sporočilu za javnost napisali na Mestni občini Novo mesto, gre za prvo fazo rekonstrukcije tega odseka Topliške ceste, ki zajema ureditev kolesarske steze, armirano-betonskega opornega zidu, rekonstrukcijo cestne razsvetljave in zaščito ter prestavitev nizkonapetostnih in srednje napetostnih vodov.

Kot je na podpisu pogodbe povedal župan Gregor Macedoni, je cilj projekta povečanje varnosti in udobnosti vseh udeležencev v prometu. »Na novo kolesarko pot se bo navezovala tudi naslednje predvidena kolesarska pot na relaciji Bršljin–Drska, prek nove brvi v Irči vasi, ki bo predstavljala smiselno celoto in povezala največjo stanovanjsko naselje v Krajevni skupnosti Drska z mestnim jedrom in Bršljinom,« pravi župan Macedoni.

V drugi fazi, ki jo bo financirala Direkcija za infrastrukturo, bodo rekonstruirali in tako izboljšali še samo cestišče vzdolž omenjene kolesarske steze in pešpoti. Omenjeni projekt pomeni nadaljevanje opremljanja celotne poti proti Straži in Dolenjskim Toplicam, po tej fazi pa bo mestna občina Novo mesto še korak bližje k povezi kolesarskih poti med Novim mestom in Stražo. Manjkajoči del, oz. zaključek poti od pokopališča mimo Srebrnič do meje občin, je predviden v prihodnjih letih, so v izjavi za javnost zapisali na Mestni občini Novo mesto.

R.M.