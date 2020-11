FOTO: Imate tablico ali računalnik? Pomagajte metliškim otrokom!

10.11.2020 | 14:20

Metlika - Ekipa Območnega združenja Rdečega križa Metlika se s člani in prostovoljci trudi, da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe s korona virusom. Ljudje se vestno držijo vseh ukrepov. Zaradi izrednih razmer, predvsem zaprtja šol, vrtcev, zaposlenih, ki na delo čakajo doma, se je pokazalo, da vse več ljudi potrebuje pomoč. A, kot so zapisali v izjavi za javnost pri metliškem Rdečem križu, je tudi vse več ljudi, ki so pripravljeni pomagati.

Sekretarka Zalka Klemenčič je povedala: »Veliko časa namenjamo razvozu prehranskih paketov našim prejemnikom pomoči. Okoli 160 jih je in pomoč smo jim razdelili v dneh od 3. do 6.novembra, vsakodnevno pa vozimo osnovna živila iz trgovin tistim občanom, ki to potrebujejo, saju so v karanteni ali samoizolaciji. Jutri bodo dostavili še zadnje pošiljke donacije mlečnih izdelkov, ki jih bo prejelo okoli 70 družin v občini Metlika in bodo zagotovo dobrodošel dodatek predvsem za družine v stiski, ki imajo predšolske in šoloobvezne otroke.

Danes so metliški prostovoljci in ekipe Rdečega križa začeli dostavljati tudi tople obroke učencem in dijakom v družinah, kjer imajo otroci subvencionirano prehrano. 10 njihovih članov bolničarjev iz ekip prve pomoči pa je v pripravljenosti tudi, če bo potrebna pomoč zdravstvenim ustanovam.

Tokrat pa na metliškem Rdečem križu prosijo javnost za pomoč. Potrebujejo namreč tablice ali računalnike – za posodit ali pa kot donacijo. Trenutno bi tovrstno pomoč potrebovali vsaj trije otroke iz Metliške občine. Če lahko pomagate takoj, pokličite na številko 031 689 941.

Zaradi izrednih razmer rednih krvodajalskih akcij ni, a potrebe po krvi niso zato nič manjše. In metliški prostovoljci Rdečega križa sodelujejo tudi na tem področju. Pozivajo vse krvodajalcev k darovanju krvi na Centru za transfuzijsko dejavnost Splošne Bolnišnice Novo mesto. O datumu in uri odvzema bodo obveščeni. Sicer pa bodo krvodajalske akcije organizirali in se nanje odzivali po potrebi.

Kot je v poročilu zapisala sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič, dnevno na terenu deluje do 6 prostovoljcev, v pripravljenosti pa jih je s člani ekip prve pomoči 22.

