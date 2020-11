Dodatno vozilo za dostavo zdravil in nujnih potrebščin starejšim

Brežice - Pred Mladinskim centrom Brežice je potekala uradna predaja vozila Toyota Camry Hybrid, ki so ga v dvomesečno uporabo prejeli Sopotniki Brežice. Prostovoljci vozniki bodo z dodatnim vozilom dostavljali zdravila in ostale nujne življenjske potrebščine tistim starejšim občanom, ki sami ne morejo ponje, so sporočili z brežiške občine.

Podžupanja Mila Levec je dejala: »Danes je za našo občino Brežice izjemno pomemben dan, saj smo prejeli v uporabo avtomobil znamke Toyota, ki ga bomo v teh zahtevnih časih uporabljali za dostavo zdravil našim občanom, ki sami ne morejo do njih. Hvala podjetju Toyota Adria, Toyota Slovenija ter Zavodu Sopotniki, ker ste prepoznali naše potrebe in ponudili pomoč našim občanom.«

Direktor podjetja Toyota Adria Kensuke Tsuchiya je poudaril, da je zelo vesel sodelovanja z Zavodom Sopotniki v Brežicah, kjer ima zavod 300 uporabnikov, kar pomeni 300 starejših občanov, ki so odvisni od teh prevozov. Ker imajo v Brežicah Sopotniki na voljo samo eno vozilo, to pa ni dovolj za pokrivanje vseh potreb starejših, sta se z direktorjem Zavoda Sopotniki Markom Zevnikom dogovorila, da bo podjetje Toyota pomagalo z dodatnim vozilom za dostavo zdravil starejšim v občini Brežice. Zavod Sopotniki in podjetje Toyota si delita enako vizijo o tem, kakšna naj bo družba – družba, kjer si ljudje pomagamo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodja programa Zavoda Sopotniki Anu Kahuna o sodelovanju s podjetjem Toyota: »Najpomembnejša stvar za Sopotnike v času epidemije je nuditi varno in kakovostno mobilnostno rešitev za najbolj ranljivo skupino - starejše. V tem trenutku so pomembni hitra odzivnost na novo zaznane potrebe na terenu ter s tem povezano iskanje pravih rešitev. Pri tem v ospredje prihaja sodelovanje z zaupanja vrednimi partnerji. Iskreno hvaležni smo Toyoti Slovenija za posluh in razumevanje glede stisk starejših in na pripravljenost, da skupaj pomagamo. S pomočjo Toyote Slovenija smo v občini Brežice omogočili, da bodo starejši in drugi najranljivejši občani prejemali zdravila in ostale nujne potrebščine na dom. To pomeni, da bodo lahko ostali na varnem - doma, še vedno pa bodo preskrbljeni z vsem, kar potrebujejo za zdravo in dostojno življenje. Na ta način tudi Sopotniki prispevamo k Toyotinemu poslanstvu ustvarjanja vedno boljše družbe. Pri tem pa ostajamo - Človek Človeku Sopotnik.«

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, so še zapisali in dodali, da z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. V času epidemije prostovoljci omogočajo predvsem prevoz starejših do zdravnikov in dostavo zdravil ter ostalih nujnih življenjskih potrebščin za tiste starejše, ki druge možnosti nimajo.

»Občina Brežice je kupila vozilo, ki ga prostovoljci Zavoda Sopotniki dnevno uporabljajo za brezplačne prevoze starejših občanov, občina zagotavlja tudi sredstva vzdrževanja vozila in goriva. Koordinacija brezplačnih prevozov za starejše poteka pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Ker pa se je v času razglašene epidemije in ukrepov pojavila potreba po dodatnem vozilu za dostavo zdravil in nujnih potrebščin starejšim, ki ne morejo od doma, so v Zavodu Sopotniki s pomočjo podjetja Toyota za obdobje dveh mesecev zagotovili brezplačno uporabo dodatnega vozila,« so še sporočili iz brežiške občine.

