Pijan vozil po vasi, kričal in grozil prebivalcem

11.11.2020 | 08:40

Foto: Arhiv DL

Policiste PP Metlika so včeraj popoldne okoli 17.30 poklicali na pomoč iz Bojanje vasi, kjer naj bi pijan kršitelj vozil po vasi, kričal in grozil prebivalcem. Takoj so se odzvali, ga izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 41-letnik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,45 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj grožnje in kršitve nedotakljivosti stanovanja, saj je brez dovoljenja vstopil v hišo oškodovanca in mu grozil.

Vlomilci ne počivajo

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v skladiščni zabojnik in ukradel motorno olje. Podjetje je z vlomom in tatvino oškodoval za okoli 800 evrov.

Oškodovanec je trebanjske policiste obvestil, da je v Rihpovcu med 26. oktobrom in 10. novembrom nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Odnesel je električno ročno orodje, motorno žago, kosilnico, agregat, kompresor in posode z gorivom. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

V Spodnjem Starem Gradu na območju PP Krško je včeraj med 7. in 20. uro neznanec skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel električno ročno orodje.

Šesterica nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Gabru na območju Semiča izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.