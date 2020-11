V Kočevju sežigalnica le ob strinjanju občanov

Kočevje mesto (Foto: Jurij Pelc, spletna stran občine Kočevje)

Kočevje - V Kočevju se bodo najverjetneje prijavili na razpis, ki naj bi ga po še nastajajoči uredbi o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. Zavzemajo se sicer za okoljsko sprejemljivo sežigalnico, s projektom pa bi se morali strinjati tudi občani.

Za zgraditev kočevske sežigalnice bi morali ugoditi dvema pogojema: da ima sežigalnica okoljsko sprejemljivo tehnologijo in da ima zagotovljen nadzor civilne družbe. Za tako pomemben projekt je nujen tudi družbeni konsenz, so na kočevski občini povedali za STA.

Sežigalnica na bi sicer stala ob že delujoči toplarni na lesno biomaso, zunaj mestnega središča in v neposredni bližini kočevske industrijske cone LIK. Gre sicer za infrastrukturno opremljeno in pripravljeno občinsko zemljišče.

Na območju v prihodnjih letih pričakujejo bistveno okrepitev pasovnega odjema toplote, so dodali. Pasovni odjem je približno stalna poraba energije v daljšem obdobju.

Izvedba projekta kočevske sežigalnice pa je, kot so še pojasnili na občini, odvisna predvsem od podelitve ustrezne koncesije, kot tudi finančne konstrukcije, ki je občina brez državnega in evropskega denarja sama ne zmore izpeljati.

Občina bi pri omenjeni naložbi sicer sodelovala v treh segmentih. Zagotovila bi zemljišče in infrastrukturno opremo, v nadaljevanju pa pasovni odjem toplotne energije in viškov ter ustrezno količino goriva za sežigalnico. Občinski proračun finančnih vložkov v omenjeno naložbo ne predvideva, so pristavili.

Na omenjenem mestu sicer načrtujejo termični objekt zmogljivosti 15 megavatov toplotne energije, soproizvodnjo električne energije in sežig 30.000 ton komunalnih odpadkov letno.

Na kočevski občini so tudi ocenili, da je uresničitev projekta sežigalnice komunalnih odpadkov odvisna predvsem od ministrstva za okolje in prostor, ki pripravlja razpis za dodelitev koncesije.

»Ta je predpogoj za katerokoli obliko termične obdelave odpadkov v državi. Razpis je bil napovedan za letošnje poletje, a ga do zdaj še ni bilo. Ko bo, bomo ta razpis proučili in se nanj najverjetneje tudi prijavili,« so še zapisali na Kočevski občini.

