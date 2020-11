Klevevž postaja vse bolj urejena turistična točka

11.11.2020 | 13:10

Nov mostiček oz. ograja ob termalnem bazenčku

Prihod v Klevevž: nove klopce, koši za smeti, prostor za kolesa, sanitarije ...

Katarina Gunde

Klevevž - Območje Klevevške toplice - gre za izvir termalne vode, ki ima vse leto toplo vodo od 21 do 25 stopinj Celzija - je letos poleti dobilo novo podobo: z urejenimi pešpotmi, urbano opremo za kopalce in kolesarje, sanitarijami in prenovljenim dostopom do kopališča.

Občani Šmarjeških Toplic z okolico se v vročih poletnih mesecih že dlje časa po osvežitev radi odpravijo v Klevevž, v zadnjem obdobju pa so tamkajšnji naravni termalni vrelec še bolj množično začeli odkrivati obiskovalci od drugod. Gneča je bila včasih velika.

Pridobili nepovratna sredstva

Občina Šmarješke Toplice je želela ta biser narave bolj urediti, zato se je prijavila na razpis za urbano opremo in bila uspešna. Pridobili so dobrih 33 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostanek do skoraj 58 tisoč evrov vrednega projekta pa so dodali sami.

Kot pove svetovalka za kulturo in projekte na občini Katarina Gunde, so z urbano opremo in manjšimi posegi uredili okolico, pešpoti in dostop do Toplice ter izboljšali obstoječo infrastrukturo za večjo varnost obiskovalcev. Obnovili so pešpoti, ograjo, zamenjali informacijske table, postavili koše za smeti, stojala za kolo, mize, klopi, obnovili mostiček ter uredili kopališče. Ker je potrebno območje ob naravnem termalnem izviru skrbno varovati in ohranjati naravno in kulturno dediščino ter se izogibati množičnemu turizmu na tem območju, pripravljajo prilagojene oblike novih turističnih programov.

Projektni partnerji - sobodajalec Tomaž Ajdnik iz Šmarjeških Toplic, Zavod za kulturo gibanja Novo mesto in TD Šmarješke Toplice - bodo skrbeli za osveščenost obiskovalcev o pomenu Klevevške toplice in Klevevža nasploh z organiziranim in strokovnim vodenjem. Do Klevevža je mogoče dostopati z novimi kolesi na električni pogon, ki se jih da dobiti pri Ajdniku (na voljo jih bo osem), s čimer bodo zmanjšali onesnaževanje območja Nature 2000.

Nov režim dobro sprejet

Kot pove Gundova, je bil obisk Klevevške toplice letos velik, čeprav obiskovalcev niso beležili, so pa tudi dobro sprejeli nov režim dostopa, ko od postavitve zapornice ni več mogoče do izvira priti z osebnim avtom, ampak ga je treba pustiti v Slapih oz. na parkirišču nekdanjega grajskega kompleksa ter priti peš. Od nekdanjega gradu navzdol do izvira so letos na novo uredili peš potko, ki jo mnogi radi uporabljajo.

»Zapornica dobro opravlja svojo nalogo, razbremenil se je promet pri vstopu v Klevevž,« pove Gundova in doda, da je dobrodošla popestritev tudi letni vrt v grajskem parku z gostinsko ponudbo Kmetije Karlovček.

V okviru projekta Klevevška toplica - biser narave jih čakajo še promocijske aktivnosti, izdaja nove zloženke, oblikovanje novega turističnega produkta in fotografiranje in snemanje novo urejene Klevevške toplice. Občina zdaj v Klevevžu pričakuje zlasti organizirane in ozaveščene obiskovalce, bodo pa za območje skrbeli z letnimi očiščevalnimi akcijami.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

