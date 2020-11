Včeraj potrjenih 2217 okužb, umrlo 40 ljudi, kar je največ doslej; v občini Novo mesto 66 potrjenih okužb (tabela)

11.11.2020 | 11:40

Ljubljana - V Sloveniji je bilo v torek ob 7515 testih potrjenih 2217 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 29,5-odstoten. Umrlo je 40 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. Hospitaliziranih je bilo 21 oseb več kot dan prej, in sicer 1192. Intenzivno nego sta potrebovala 202 bolnika oziroma šest več kot v ponedeljek, odpustili so 96 oseb.

Podatke o novo potrjenih okužbah je zjutraj prvi sporočil minister za zdravje Tomaž Gantar. "Še kdo dvomi, da zaostritve ukrepov niso nujne? Za zdravje ljudi gre," je ob tem zapisal. Po njegovih navedbah število okužb namreč pada prepočasi. "Okužen je vsak 22., potrebe po posteljah naraščajo, zaposleni so izčrpani, med zdravstvenimi delavci veliko okuženih. Dokler bo več sprejemov kot odpustov, je zaostrovanje ukrepov za krajši čas smiselno," je prepričan. Nadzor nad upoštevanjem ukrepov se izvaja, a to po njegovi oceni ne odtehta resnosti situacije. "Bolje krajša zaostritev, ki tudi omogoča hitrejši prehod v normalnost," je dodal.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na dopoldanski novinarski konferenci ocenil, da je delež pozitivnih testov večji zaradi ponovnega splošnega testiranja. Kot je spomnil, je ministrstvo za zdravje v minulih dneh ponovno priporočilo, naj se testira tudi vse družinske člane okuženih, ki so skupaj z njimi bili v karanteni brez testiranja.

Kot je navedel Kacin, so absolutne številke višje, kot so bile dan prej, "dejansko stanje pa se od včeraj na danes v bistvu ni spremenilo". Reprodukcijsko število se še naprej umirja, kar je spodbudno, je dodal.

A je torek žal prinesel največje število smrti bolnikov s covidom-19 v enem dnevu od izbruha epidemije, to je 40. V bolnišnicah jih je umrlo 32.

Medtem je dnevni prirast bolnikov v bolnišnice trenutno nekoliko manjši, kot je bil pred dnevi. Pri tem najbolj obremenjene ostajajo postelje intenzivne nege. "Razmere so še posebej resne v vzhodnem delu države, kjer so zasedene praktično vse postelje," je opozoril Kacin.

Tudi dodatne postelje, ko so jih čez vikend vzpostavili v Ljubljani, se že postopoma polnijo. V ljubljanskem kliničnem centru zdravijo 317 bolnikov, od tega 63 na intenzivni negi. V celjski bolnišnici so v torek zdravili 141 bolnikov s covidom-19, od katerih jih je 19 potrebovalo intenzivno nego, so sporočili prek Twitterja. Devet bolnikov so odpustili v domačo oskrbo, dva pa sta umrla.

Zelo verjetno bo v četrtek Pomurje "prevzelo štafeto najbolj okužene regije od Gorenjske", je še napovedal vladni govorec. Incidenca v Pomurju je že presegle 1500 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14-dneh, na Gorenjskem pa je iz 2000 padla pod 1600.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

---------------------------------------------------------------

Novo mesto 66 866 352 0,944

Sevnica 11 424 115 0,654

Ivančna Gorica 27 365 161 0,954

Brežice 4 340 145 0,600

Trebnje 25 328 130 0,999

Krško 16 323 102 0,391

Kočevje 10 258 169 1,077

Metlika 7 233 69 0,822

Črnomelj 6 223 88 0,615

Ribnica 1 189 61 0,641

Šentjernej 4 182 49 0,685

Velike Lašče 2 95 27 0,616

Dobrepolje 3 94 42 1,094

Žužemberk 8 88 32 0,688

Dolenjske Toplice 2 82 34 0,965

Semič 5 77 25 0,651

Mirna 2 75 36 1,373

Straža 3 71 33 0,844

Sodražica 69 16 0,730

Mirna Peč 1 67 19 0,636

Šmarješke Toplice 2 66 18 0,529

Radeče 1 59 20 0,480

Mokronog - Trebelno 2 50 8 0,260

Šentrupert 2 48 20 0,672

Škocjan 44 11 0,331

Kostanjevica na Krki 4 41 12 0,491

Bistrica ob Sotli 28 14 1,050

Loški Potok 1 17 10 0,552

Kostel 8

Osilnica 1

M. Ž. / STA

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni agent kobra Samo 40 jih umrlo ???ste pa skromni v zdravstvu in majmunom Gantarjem 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Pa napišite starost umrlih !!! Preglej samo prijavljene komentatorje