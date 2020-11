Kletna etaža bo kmalu končana

11.11.2020 | 12:30

Prizidek Valvasorjeve knjižnice bodo predvidoma končali v letu 2023. (Foto: Občina Krško)

Krško - V starem mestnem jedru Krškega pospešeno poteka gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško. Trenutno gradijo kletno etažo objekta, kar bo predvidoma trajalo do sredine decembra, sporočajo z Občine Krško.

V preteklih mesecih je bil odstranjen del spomeniško zavarovane škarpe, zgrajeni so bili temelji in povezave komunalnih vodov do objekta – ogrevanje, voda, elektrika. Naložba naj bi bila po načrtih zaključena v letu 2023, vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka, s katerim bodo pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov pričakujejo iz Eko sklada.

B. B.