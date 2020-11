Kovaču zaradi prodaje steroidov dodatnih deset mesecev

11.11.2020 | 14:15

Martin Kovač je že tako dolgo zaporno kazen podaljšal še za nekaj mesecev. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Dobrega pol leta po tistem, ko je krško sodišče Martinu Kovaču, »snemalcu« zloglasnega Facebook umora, prisodilo 20 let in 11 mesecev zapora, se je 33-letnik iz Žabjeka v Podbočju ponovno znašel v težavah z zakonom. Med preiskavo njegove zaporniške celice na Dobu so pazniki namreč našli in zasegli 110 tablet metandienona, prepovedanega anaboličnega androgenega steroida.

V zaporu na Dobu, kjer Kovač zaradi brutalnega umora prijatelja Andreja Cekute, ki ga je februarja 2017 zagrešil v sostorilstvu z Alešem Olovcem (obsojen na 21 let in 11 mesecev zapora) prestaja zaporno kazen, so pravosodni policisti maja 2018 izvajali preventivni pregled sob. V Kovačevi omari so našli dva zavojčka tablet zelene barve. V enem je bilo 49, v drugem pa 61 tablet, za katere je kasnejša analiza Nacionalnega forenzičnega laboratorija pokazala, da vsebujejo steroid, ki je uvrščen na seznam prepovedanih snovi mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu.

Kovač se je v preiskavi branil z molkom in tudi na novomeškem okrožnem sodišču, kamor so ga z Doba pripeljali v petek, je bil precej molčeč. Ko ga je sodnica Mojca Hode povprašala, kako dolgo bo še zaprt, je le zavzdihnil, da dolgo. Okrajni državni tožilec Igor Vertuš mu je za priznanje kaznivega dejanja proizvodnje in prometa z mamili ponudil deset mesecev zapora, kar je Kovač po kratkem posvetovanju z odvetnikom Markom Bandljem tudi sprejel.

B. B.