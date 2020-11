Trčila kolesar in tovorno vozilo

11.11.2020 | 19:00

Ob 13.21 sta v križišču pri Hidroelektrarni Blanca, občina Sevnica, trčila tovorno vozilo in kolesar. V nesreči se je kolesar poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in odstranili poškodovano kolo. Reševalci NMP Sevnica so kolesarja oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Ob 10.30 so posredovali gasilci PGE Krško na Leskovški cesti v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

B. B.