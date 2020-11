Krkaši so se iz Velenja vrnili poraženi

12.11.2020 | 07:30

Foto: RK Krka

Velenje/Novo mesto - Deveti krog v ligi NLB so rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka odigrali v gosteh, njihov gostitelj je bila tretjeuvrščena ekipa RK Gorenje Velenje, ki je niz zmag po včerajšnjem srečanju z Novomeščani nadaljevala. Izbranci trenerja Romana Zarabca so se iz Rdeče dvorane vrnili z novim porazom, tekma se je končala z rezultatom 28:21(16:11).

Novomeščani so v Velenje odšli z veliko mero optimizma in želje po uspehu, a jim namera ni uspela. Po odličnem začetku, ko so bili v prvi polovici tekme še enakovreden nasprotnik gostiteljev, saj so v 13. minuti po dveh zaporednih strelih Kukmana in Jakšeta povedli ( 5:6 in 6:7), pa so v nadaljevanju na napake odločno odgovorili Velenjčani, ki so do polčasa zaigrali bolje. Tekmeca sta na glavni odmor odšla pri izidu 16:11.

Tudi potek igre v drugem delu bistvenih sprememb za Krkaše ni prinesel, saj Novomeščani zavoljo slabše igre v obrambi in neorganiziranega napada zaostanka niso zmanjšati. V uvodnih minutah drugega polčasa so bili sicer še blizu in približno na zaostanku s polčasa, potem pa so domačini spet rahlo stopili na plin in v zadnjih 15 minutah je njihova prednost naraščala, največ za osem zadetkov. Ob koncu so varovanci trenerja Zorana Jovičiča zasluženo slavili s sedmimi zadetki. Končni rezultat tekme je bil 28:21.

Trener Gorenja Velenja Zoran Jovičić je po tekmi povedal: »Naša obramba je bila ponovno na nivoju. Pohvaliti moram vse igralce, saj trenutno igramo brez močnih igralcev - Matica Verdineka, Ibrahima Haseljića in trenutno tudi brez Davida Miklavčiča. V soboto nas čaka že evropska tekma in bo v prihodnjih dneh fokus na tej tekmi.”

Trener Krke Roman Zarabec: »Čestitam igralcem Velenja za zmago. Spet se je pokazala nezbranost, nezrela igra in preveč tehničnih napak v naši ekipi. To je botrovalo temu rezultatu. Gremo naprej v nove tekme. Upam, da so se iz tega moji fantje kaj naučili. Nam še kar nekaj manjka do dobrega rezultata.«

Pri rumeno-črnih so bili s po petimi zadetki najboljši Domen Tajnik, Kenan Pajt in Timotej Grmšek, pri Krki pa je prav tako pet golov dosegel Jaka Jakše. V naslednjem krogu se bodo Velenjčani v gosteh merili s Celjani, Krka pa bo gostila Butan plin iz Izole.

Statistika:

Rdeča dvorana, sodnika: Humek, Škvarč.

RK Gorenje Velenje: Tajnik 5 (4), Pajt 5 (3), Velić, Panjtar, Starc, Drobež, Komar, Lončar 3, Sokolič 4, Grmšek 5, Taletović, Mlivić 1, Predović, M. Kavčič 4, A. Kavčič 1, Ravnikar.

MRK Krka: Pavlin, Bevec 2, Avsec Jernej 3, Majstorović 1, Avsec Jaka 2, Nosan, Irman 2, Jakše 5 (3), Klemenčič 1, Rašo 1, Batagelj 1, Brajer, Radović, Kukman 3, Matko.

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 9 (7), Krka 4 (3).

Izključitve: Gorenje Velenje 12, Krka 12 minut.

Rdeči karton: /

R.M.

Galerija